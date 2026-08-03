El Talleres de Sampaoli goleó a Platense y consiguió su primer triunfo en el Clausura

En el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura, Talleres de Córdoba dio una auténtica demostración de buen fútbol y contundencia al aplastar por 4 a 0 a Platense en condición de visitante.

Tras un inicio de campeonato esquivo marcado por las caídas frente a Vélez y Newell's, los dirigidos por Jorge Sampaoli se reencontraron con su mejor versión táctica y futbolística para sumar su primer triunfo en el certamen, propinándole un duro golpe al Calamar, que acumuló su segunda derrota al hilo.

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Festival de goles con Rick como gran figura

El encuentro comenzó a inclinarse de manera temprana para el conjunto cordobés gracias a la voracidad ofensiva mostrada en el terreno de juego del estadio Ciudad de Vicente López.

La gran figura de la noche fue Rick, quien se anotó por duplicado en el marcador. La goleada se completó con las conquistas de Valentín Depietri y Franco Cristaldo, sellando una producción colectiva impecable que dejó sin respuestas al elenco local durante los noventa minutos.

Próximos desafíos para la cuarta fecha

Superado este compromiso, ambos equipos ya tienen la mente puesta en lo que será la continuidad del Torneo Clausura: Platense buscará recuperarse fuera de casa cuando visite a Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el próximo sábado a partir de las 21.30, en tanto que Talleres intentará estirar la buena racha en condición de local, recibiendo a Lanús el próximo martes desde las 21 horas.

BP