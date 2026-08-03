Sarmiento venció a Independiente Rivadavia y logró su primera victoria en el Clausura 2026

En un encuentro disputado este lunes en el estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín consiguió una victoria fundamental al derrotar por 2 a 1 a Independiente Rivadavia en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.

El equipo conducido por Facundo Sava logró recuperarse de un arranque adverso en el campeonato y sumó sus primeros tres puntos para escalar al décimo tercer puesto de la Zona B. Por su parte, la Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, se mantiene en la quinta colocación con cuatro unidades tras este traspié fuera de casa.

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Las emociones de un partido vibrante

El encuentro comenzó se definió en una primera etapa llena de emociones. A los 11 minutos, Mauricio Martínez abrió el marcador para el local a través de una magistral ejecución de tiro libre que dejó sin chances al arquero visitante.

El conjunto mendocino reaccionó e intentó emparejar las acciones. A los 31', Matías Fernández tuvo la oportunidad de igualar desde los doce pasos; aunque falló el penal en una primera instancia, logró capturar el rebote para decretar el 1 a 1 parcial. Sin embargo, cuando expiraba la primera mitad, Julián Malvilla se lució con una brillante jugada individual y estampó el 2 a 1 definitivo que desató el festejo del público local.

Próximos desafíos en el Torneo Clausura

Tras este desahogo en condición de local, el elenco juninense ya comienza a mentalizarse en su siguiente compromiso fuera de casa. Sarmiento deberá viajar a Tucumán para medirse ante Atlético este sábado a partir de las 14.45. En tanto, el conjunto de Mendoza buscará dar vuelta la página rápidamente y reencontrarse con la victoria cuando reciba en su estadio a Estudiantes de Río Cuarto, en un duelo programado para el próximo viernes desde las 21.45.

BP