La era post-Mundial de Messi: entre la ilusión en la MLS y el dilema de su continuidad en la Selección Argentina

Tras quedarse con el subcampeonato en la final frente a España en el Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, retomó la actividad en el fútbol estadounidense con el firme objetivo de comandar al Inter Miami en la pelea por los títulos del segundo semestre, manteniendo intacta su vigencia competitiva a los 39 años.

Todos de pie en el regreso del 10: Messi volvió a jugar tras la final del Mundial 2026 y enloqueció a todo Miami

La vuelta de Lionel Messi a las canchas

Este último sábado, Lionel Messi volvió a sumar minutos oficiales luego de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. Tras arrancar en el banco de suplentes para regular cargas tras el receso, el rosarino ingresó en el complemento del partido ante Columbus Crew, revolucionó el trámite ofensivo del Inter Miami y estuvo a centímetros de darle la victoria a su equipo, que finalmente igualó 2-2.

A los 7 minutos de la segunda mitad, el 10 pisó el césped en reemplazo de Dániel Pintér bajo una ovación atronadora de todo el estadio. Rápidamente demostró su vigencia con un zurdazo al lateral de la red y una volea que besó el poste. Ya en tiempo descuento, rozó la épica con un cabezazo a quemarropa que tapó milagrosamente el arquero Patrick Schulte y un remate final de derecha que se fue apenas desviado. En el encuentro también se produjo el reestreno de Rodrigo De Paul, compañero suyo en la Selección Nacional.

El exigente calendario: Leagues Cup y la MLS hasta fin de año

Con la mira puesta en recuperar terreno y pelear por los títulos locales, el capitán afronta una segunda mitad de año sumamente exigente bajo la conducción técnica. El primer gran objetivo inmediato será la Leagues Cup 2026, donde el Inter Miami integra el Grupo A con partidos programados en el Nu Stadium:

Miércoles 5 de agosto (20:30): vs. Atlético de San Luis.

Sábado 8 de agosto (21:00): vs. CF Monterrey.

Miércoles 12 de agosto (20:30): vs. Club León.

Si el equipo clasifica, disputará la fase eliminatoria durante agosto. La gran final del torneo está programada para el 6 de septiembre. Posteriormente, Las Garzas retomarán el certamen doméstico de la MLS con una seguidilla clave de partidos frente a rivales como Nashville SC, Philadelphia Union, Toronto FC y CF Montréal, además de la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul el 16 de septiembre.

Lionel Messi, figura del Inter Miami

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El horizonte en la Selección Argentina y los próximos compromisos

Más allá de su presente en el fútbol estadounidense, el rendimiento superlativo de Messi en la reciente Copa del Mundo —donde marcó 8 goles y 4 asistencias en 8 partidos— dejó en claro que su jerarquía se mantiene intacta a los 39 años.

Tras quedarse con el subcampeonato en la final frente a España, la Selección Argentina volverá a tener rodaje formal entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre de 2026, fecha en la que se abrirá una ventana FIFA de amistosos internacionales de preparación. Debido a que las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 comenzarán recién en 2027, el cronograma de la Albiceleste para lo que resta del año estará compuesto por estos encuentros de carácter amistoso y posibles compromisos de exhibición.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026

En este contexto, surge el interrogante sobre si el capitán dirá presente en estos partidos. Si bien por cuestiones lógicas de edad no llegará a la cita de 2030 —lo que marca el cierre de su etapa en Copas del Mundo—, su continuidad inmediata en el seleccionado dependerá de cómo gestione sus cargas físicas y su deseo personal de evaluar la situación paso a paso, por lo que su convocatoria para los amistosos de fin de año se mantiene como una incógnita abierta que ilusiona a los hinchas.