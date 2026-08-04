"No lo veo bien": Juan Sebastián Verón liquidó a River por los jugadores borrados

La drástica decisión adoptada en el mundo River de separar de manera repentina a 15 futbolistas generó un fuerte revuelo en el fútbol argentino. Si bien el bajo rendimiento general empujó a la cúpula dirigencial a buscarles una salida y marginarlos de la pretemporada en Alicante, las formas elegidas despertaron cuestionamientos tanto puertas adentro como en el exterior del club.

Qué está pasando en River y cuál es la situación de cada uno de los 15 jugadores marginados en el "container"

Entre los nombres marginados figuran tanto jugadores formados en las Divisiones Inferiores —como Germán Pezzella, Ian Subiabre o Santiago Lencina— como incorporaciones costosas de la última temporada que sufrieron una fuerte desvalorización, tal es el caso de Kevin Castaño y Maximiliano Salas.

Ante este escenario que sacudió el mercado, una voz de peso dentro del fútbol argentino como la de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, alzó la voz para analizar la situación desde su perspectiva como exfutbolista y actual dirigente.

River Plate

La postura de Verón: Crítica a las formas y defensa de los valores de club

En una entrevista concedida a Atentos Pinchas, La Bruja Verón analizó el conflicto priorizando su mirada como exjugador por encima de su rol institucional como dirigente. Sin filtros, el mandatario del Pincha se manifestó abiertamente en contra de la metodología aplicada por la institución de Núñez.

"Como jugador no me gustaría esa situación, nosotros como dirigentes tuvimos situaciones y tratás de mantenerlo dentro del plantel, más allá de que sepas que no lo vas a tener en cuenta o le buscás una salida", expresó Verón de manera contundente.

El foco en los juveniles apartados de River

Uno de los puntos que más ruido generó en el análisis del presidente albirrojo fue la inclusión de futbolistas surgidos de la cantera dentro del grupo de los marginados, un hecho que consideró desacertado para la cultura de una institución formadora.

Para cerrar su reflexión sobre el conflicto que sacude a Núñez, Verón sentenció: "Particularmente, como exjugador no lo veo bien y no me gustaría estar en esa situación porque además hay jugadores que salieron del club y apartarlos de esa forma me parece raro, pero qué se yo, son decisiones muy particulares".

BP