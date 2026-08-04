Julián Álvarez se entrenó para el Atlético de Madrid y se enfría el sueño del Barcelona

La novela de mercado que sacudió al fútbol europeo en las últimas semanas parece encontrar un freno definitivo. Pese a los intensos rumores y al fuerte interés del Barcelona por quedarse con sus servicios, las negociaciones no prosperaron debido a la rotunda negativa del Atlético de Madrid. Ante este escenario, Julián Álvarez optó por enfocarse en su presente profesional y comenzó a seguir de manera estricta el plan de entrenamientos diagramado por el cuerpo técnico colchonero.

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El cortocircuito había escalado mediáticamente tras la victoria de la Selección Argentina frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En aquel entonces, y tras 42 días de aquella declaración pública donde la "Araña" reconoció que lo mejor para su futuro era una transferencia para cumplir sus metas, el panorama se tornó espeso. Sin embargo, el atacante surgido en River Plate, que por estos días disfruta de sus últimos días de descanso en Ibiza, se puso en contacto con la institución madrileña para interiorizarse en la puesta a punto física.

Salvo un giro inesperado en las próximas horas, Álvarez se sumará a los entrenamientos grupales del plantel comandado por Diego Simeone el próximo lunes 10 de agosto. El delantero tiene vínculo vigente con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión blindada en 500 millones de euros.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

La postura inflexible del Atlético de Madrid y la denuncia contra el Barcelona

Desde el Metropolitano la decisión es terminante: no hay intenciones de negociar a una de sus máximas figuras. El propio CEO de la institución, Miguel Ángel Gil, se encargó de ratificarlo públicamente al asegurar que cualquier oferta del conjunto catalán será rechazada de manera sistemática y que no existen dudas de que el Atlético es el lugar ideal para el cordobés.

La tensión entre ambos clubes escaló a niveles institucionales durante la Copa del Mundo. A raíz de las manifestaciones públicas del jugador expresando su deseo de emigrar, el Atlético de Madrid decidió denunciar formalmente al Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Desde la directiva colchonera consideraron que el elenco culé operó e influyó directamente sobre el punta para forzar una ruptura contractual y presionar su salida.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Pese a los cortocircuitos, la prensa española, a través del diario MARCA, advierte que la sombra de la incertidumbre continuará latente ante la posibilidad de que aparezca una propuesta desmedida desde la Premier League, cerrándole definitivamente las puertas tanto al Barcelona como al Real Madrid dentro del mercado local.

El intento fallido del Arsenal y la continuidad asegurada

El gigante de España no fue el único interesado en tentar a la gran figura albiceleste. En paralelo a los sondeos desde Cataluña, el Arsenal de Inglaterra diseñó una millonaria ofensiva para quedarse con los servicios del goleador.

De acuerdo a reportes de The New York Times, los Gunners prepararon una oferta valuada en 100 millones de euros a la que le sumaban el pase del delantero sueco Viktor Gyökeres. No obstante, la ingeniería financiera de la propuesta nunca llegó a buen puerto frente a un Atlético de Madrid absolutamente negado a desprenderse de su carta de gol, blindando el futuro inmediato de la "Araña" en el fútbol español.

BP