Boca copará Asunción: Recoleta le dará 20.000 entradas para la Sudamericana

El cuadro xeneize se prepara para una verdadera marea azul y oro en territorio guaraní. En un gesto inusual para la competencia continental, las autoridades del Deportivo Recoleta confirmaron que pondrán a disposición de Boca Juniors unas 20.000 entradas para el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, a disputarse en el histórico Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

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La decisión fue ratificada directamente por el presidente de la institución paraguaya, Luís Vidal, quien argumentó que buscan garantizar un espectáculo a tribunas llenas antes que priorizar una ventaja de localía. El dirigente reconoció la masiva convocatoria del club argentino tanto de hinchas que viajarán desde Buenos Aires como de la gran comunidad xeneize radicada en Paraguay.

Para el conjunto de la Ribera, la noticia garantiza un apoyo masivo en una instancia decisiva del torneo. Desde la dirigencia paraguaya remarcaron que su convocatoria habitual ronda las 2.000 personas, por lo que dejar el Defensores del Chaco a disposición del público visitante resulta la opción más lógica para el espectáculo.

"Para nosotros el fútbol es una fiesta y una pasión. Odiamos los estadios vacíos y queremos que se vea un marco de público acorde a la Copa Sudamericana. No importa que seamos visitantes en nuestro propio país", expresó Vidal, recordando que el club ya adoptó una postura similar cuando enfrentó al Santos de Brasil.

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El expendio de tickets contempla diferentes sectores del estadio con valores que van desde los 150.000 hasta los 350.000 guaraníes. La popular o Gradería Norte costará 150.000 guaraníes (alrededor de $38.000 pesos argentinos), mientras que las Plateas tendrán un valor de 250.000 guaraníes (cerca de $64.000 pesos argentinos).

Por su parte, la Preferencia E y el sector VIP Albirroja se venderán a 350.000 guaraníes (aproximadamente $89.000 pesos argentinos). El remanente del estadio quedará reservado para la parcialidad local y el público neutral que se acerque a presenciar el cruce decisivo.

LT.