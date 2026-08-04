Real Madrid cede a Franco Mastantuono a Fiorentina: los detalles del préstamo

El futuro inmediato de Franco Mastantuono estará lejos de la Casa Blanca. Un año después de su millonaria venta desde River Plate por 63,2 millones de euros, el joya argentina de 18 años está a un paso de cerrar su llegada a la Fiorentina de la Serie A en calidad de cedido. La intención de la dirigencia del Real Madrid es que el talentoso zurdo sume los minutos que no tuvo en la capital española para adaptarse definitivamente al ritmo europeo.

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Durante las últimas semanas, varios clubes de primera línea mostraron interés en conseguir los servicios del mediocampista. Entre las opciones evaluadas, tanto el futbolista como la dirigencia de Núñez soñaban con un reencuentro en la cancha del Monumental para disputar la etapa decisiva de la temporada. Sin embargo, en el Santiago Bernabéu descartaron de plano esa posibilidad, priorizando que el jugador mantenga la exigencia de las ligas de elite en el Viejo Continente.

Del mismo modo, el conjunto merengue rechazó una propuesta económicamente exorbitante de un club de Arabia Saudita. Para la dirección deportiva del Madrid, Mastantuono es una apuesta estratégica de largo plazo y el objetivo prioritario es sostener su crecimiento competitivo dentro del fútbol de mayor nivel internacional.

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Ante este escenario, la Fiorentina aceleró las gestiones y alcanzó un principio de acuerdo con la institución española. La operación se concretará mediante un préstamo directo por un año, sin opción de compra ni cláusulas que comprometan la ficha del juvenil. De esta manera, el equipo de Florencia suma jerarquía y gambeta para su plantel, mientras que el Madrid se asegura el retorno del jugador al finalizar el curso.

El atacante bonaerense viajará en los próximos días a Italia para someterse a los exámenes médicos de rutina y firmar su contrato. Su llegada al fútbol italiano representa una prueba de fuego para demostrar las condiciones que llevaron al gigante español a realizar una inversión récord por su pase.

LT.