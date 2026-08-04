River compró a Francisco Ortega por 5 millones de euros y es el octavo refuerzo de Coudet

River Plate abrochó la llegada de Francisco Ortega. La dirigencia de Núñez desembolsó 5 millones de euros para comprar el pase del ex Vélez Sarsfield al Olympiacos de Grecia, respondiendo al pedido urgente de Eduardo Coudet para jerarquizar el lateral izquierdo del equipo. De esta manera, el zurdo se transforma en la octava incorporación del club en este extenso mercado de pases.

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Tras las exigencias del cuerpo técnico para renovar la defensa, las negociaciones con los griegos tomaron ritmo y se destrabaron con una cifra cercana a los pretensiones del club europeo. Con la salida de Matías Viña, Coudet necesitaba un jugador con despliegue y proyección para pelear el puesto con Marcos Acuña.

La insistencia del propio Ortega por vestir la camiseta del Más Grande terminó acelerando las conversaciones. Su rodaje en Europa y su paso por la Selección Argentina lo ubican como una alternativa de jerarquía inmediata para adueñarse de la cancha en la doble competencia.

Mientras tanto, el plantel no tiene salidas y cada día es más complicado encontrarle lugar a los apartados

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Surgido del Fortín, el carrilero sumó más de 2.700 minutos en la última temporada en el Viejo Continente, demostrando firmeza defensiva y criterio para pasar al ataque. La intención del cuerpo técnico es que esté disponible cuanto antes para integrarse a las prácticas en Ezeiza y pelear por la titularidad.

Con esta compra, la dirigencia de Núñez sigue activa en una ventana de transferencias de alto impacto para el plantel, sumando solidez defensiva antes del inicio de los cruces de Copa Sudamericana.

LT.