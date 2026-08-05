Nahuel Molina es nuevo jugador de la Roma: acuerdo por 18 millones de euros

La Roma cerró la incorporación del lateral derecho argentino Nahuel Molina tras alcanzar un acuerdo verbal definitivo con el Atlético de Madrid por 18 millones de euros. El campeón del mundo con la Selección Argentina abandona la capital española después de que el club colchonero presionara por su salida en este mercado de pases, garantizando su regreso al fútbol italiano con un contrato a largo plazo.

El exfutbolista de Boca Juniors y Udinese ya dio el visto bueno a las condiciones personales estipuladas por la dirigencia del equipo romano. El periodista especializado Fabrizio Romano confirmó la icónica consigna "¡Here we go!", anticipando que el defensor viajará en las próximas horas para someterse a las revisiones médicas de rutina e integrarse de inmediato a la pretemporada.

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La salida de Nahuel Molina del Atlético de Madrid responde a la intención de la directiva rojiblanca de oxigenar el plantel y liberar masa salarial en el carril derecho. Pese a haber sumado valiosos minutos bajo la conducción de Diego Simeone, la dirigencia española impulsó su venta ante la oferta formal presentada desde Italia.

Para la AS Roma, el arribo del cordobés de 27 años representa un salto de jerarquía inmediato para potenciar la defensa. Su destacada experiencia previa en la Serie A vistiendo la camiseta del Udinese resulta un factor clave para acelerar su adaptación al sistema táctico del equipo.

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Durante su estadía en el elenco colchonero, Molina disputó compromisos decisivos tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Sin embargo, las necesidades financieras del club y la reestructuración del carril derecho abrieron las puertas a una transferencia conveniente para ambas instituciones.

El defensor, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, buscará rodaje y continuidad absoluta en la cancha para mantenerse firme en las convocatorias del equipo nacional. La afición romana espera con entusiasmo la llegada del lateral para adueñarse de la banda derecha del conjunto capitalino.

LT.