Milan vs Inter: con emotivo homenaje a Franco Baresi, y sin Lautaro Martínez, el Derbi de Milán terminó en empate

Uno de los grandes clásicos de Europa se mudó a Perth, Australia, allí donde Milán e Inter, sin su capitán Lautaro Martínez, disputaron una versión amistosa del Derby della Madonnina. Federico Dimarco anotó la apertura para Inter, mientras que Christopher Nkunku decretó, de penal, el 1-1 final.

Homenaje a Franco Baresi

A diferencia de otros duelos de pretemporada que varios clubes europeos están jugando en Australia, el Derbi de Milán no tuvo definición por penales.

Emotivo homenaje a Franco Baresi en Milan vs Inter

El partido tuvo un destacado homenaje a Franco Baresi, leyenda e futbolista histórico de Milan que murió el pasado 31 de julio, quien fue recordado con un minuto de silencio que tuvo el respeto total por parte del plantel de Inter.

Posteo de Inter

Justamente Inter había realizado una publicación el día de la muerte del histórico defensor, asegurando que su figura: “Adiós a Franco Baresi, nuestro rival en tantos Derbys y una de las figuras clave en la historia de esta rivalidad. Capitán, talismán y leyenda del AC Milan, en sus partidos contra el Inter, siempre recorrió el camino entre la competitividad y el respeto, en uno de los duelos más influyentes en la historia del fútbol italiano”.

El emotivo homenaje de Milan a Franco Baresi: “El rossonero del Siglo en gloria eterna”

Lautaro Martínez espera para reincorporarse a Inter

Mientras Inter y Milan jugaban en Australia, Lautaro Martínez se encontraba en su periodo vacacional, al igual que otros tantos futbolistas que llegaron a instancia decisivas de la Copa Mundial 2026.

Lautaro Martínez de vacaciones

Inter disputará un nuevo amistoso el próximo sábado, ante Juventus, y se espera que Lautaro Martínez se reincorpore después, sumándose al equipo de cara al comienzo de la Temporada 2026/27 de la Serie A, que inicia el 22 de agosto.

NZ