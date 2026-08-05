Coudet entre el armado del equipo, los refuerzos y las urgencias de las decisiones

Con Francisco Ortega esperando el ok para firmar, con Thiago Almada aguardando el acuerdo con el Atlético Madrid, con decisiones sobre la lista de la Sudamericana y con el armado del equipo para dos semanas claves, Coudet y su River buscan controlar el timón de un barco que navega por mares bravos y que debe estabilizarse con buenos resultados y buen juego para conseguir el objetivo de los títulos en este segundo semestre del 2026

En cuanto al tema refuerzos que se cruza con la lista de la Sudamericana que debe cerrarse antes de este fin de semana -tal vez le den una prórroga- y los 5 cupos que tiene para cambiar, Coudet debe tomar decisiones. Ortega que está en el país y espera el ok de Olympiacos para la revisión y la firma del contrato y Almada que ya dio el sí y aguarda el acuerdo final entre los clubes son los primeros dos que entran seguro. El primero por la lesión de Acuña y el segundo porque será la incorporación más importante del fútbol argentino.

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Los otros tres lugares tienen también el ingreso inevitable de dos figuras mundiales como Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Ósea que resta uno para una lista de 6 nombres: Tobías Andrada, Lucas Beltrán, Rafa Borré, Mauro Arambarri y Gio González. Quizá sea el colombiano una debilidad del DT y tenga más chances que los demás. Claro que vale apuntar que en cuartos y semifinales hay 3 cambios más en cada fase. De modo que debe llegar a esas instancias para que entren todos.

Además, está el tema del equipo y su armado pensando en estos 4 partidos claves y definitorios los dos del Clausura, Tigre y Argentinos, y los dos de la Sudamericana ante el equipo colombiano Independiente Santa Fé del 12 y 19 de agosto. Más allá de la llegada de Almada y Ortega, este último se suma y juega porque Acuña tiene un desgarro y puede estar ausente en esa seguidilla mencionada, Coudet tiene que recuperar y cuidar a dos jugadores claves que van a estar más para la Copa, Seba Driussi y Ángel Correa. Después los que van a tener que jugar al menos los primeros dos juegos sin descanso son: Otamendi, Martínez Quarta, Montiel, Aníbal Moreno y Rafa Borré.

Aún se esperan muchas salidas

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Con este panorama, Coudet, sus jugadores y la dirigencia acordaron silencio, unión, más concentración y una idea de aislamiento que le permita pasar este momento clave sin más ruido que el que ya viene sonando. Por eso también se apuró la salida de jugadores separados para que se deje de hablar del “container” y solo quedan por arreglar sus despedidas Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo que debe arreglar una inhibición de la FIFA, Matías Viña y Kevin Castaño. Tras la salida de Maxi Salas también se despidió Germán Pezzella que se va a Emiratos Árabes.

Agosto será intenso en especial desde este sábado y hasta el 19 de agosto cuando en el Monumental se cierre el cruce con los colombianos. Mucho se define en estos días.

LT.