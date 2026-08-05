"Agredieron a mi vieja": la explicación de Ignacio Vázquez tras el escándalo en Platense

El clima institucional y deportivo en Platense se tornó sumamente tenso luego de la contundente caída por 4-0 frente a Talleres de Córdoba por la tercera jornada del Torneo Clausura. El mal desempeño del equipo en el plano doméstico desató la bronca de los simpatizantes en el estadio Ciudad de Vicente López, una crispación que lamentablemente trascendió el ámbito estrictamente futbolístico y derivó en un escándalo con los protagonistas en las plateas.

El foco de la polémica se centró en el capitán y referente del plantel, Ignacio Vázquez, quien protagonizó un momento de máxima tensión al estallar contra un grupo de hinchas tras finalizar el encuentro. La situación obligó la intervención del personal de seguridad privada para contener al zaguero central, quien debió ser frenado cuando intentaba reaccionar ante una agresión dirigida hacia su entorno familiar.

La furia del capitán de Platense con un hincha tras la goleada de Talleres: lo frenó la policía

"Ver a mi vieja pasando un mal momento me descolocó": los motivos de la bronca de Nacho Vázquez

Ante la viralización de las imágenes y la preocupación generada por los disturbios, el exdefensor de All Boys utilizó sus redes sociales para publicar un descargo oficial, donde hizo pública su postura, pidió disculpas por su reacción y reveló la grave situación que desencadenó su furia en la tribuna.

"Gracias a todos por los mensajes, mi mamá está con un poco de dolor, pero no es nada grave. Pido disculpas por mi actuar. Ver a mi vieja pasando un mal momento en la tribuna donde dos personas la estaban agrediendo adelante de mis dos hijos me descolocó", expresó Vázquez en su cuenta personal.

El posteo de Nacho Vázquez

Lejos de esquivar la responsabilidad por los incidentes, el capitán calamar profundizó su crítica hacia los agresores y lanzó un desafío directo a quienes increparon a sus familiares: "Espero que las dos personas tengan huevos y den la cara". Del mismo modo, intentó enviar un mensaje de unidad en medio de la crisis futbolística: "El escudo y Platense por encima de todo. De esta salimos todos juntos, Platense y nada más".

El cruce protagonizado por el zaguero central no fue un hecho aislado dentro de una tarde para el olvido en Vicente López. Minutos antes del estallido de Vázquez, la barra brava del club se había trepado a los alambrados perimetrales para entonar cánticos de reproche contra el plantel debido a la floja racha de resultados.

A esa atmósfera de extrema presión se sumó el altercado en el sector de plateas, donde las agresiones verbales hacia la madre y los hijos del capitán elevaron la temperatura al punto de registrarse empujones y corridas. Tras el tumulto, Vázquez mantuvo además un tenso diálogo con referentes de la tribuna popular para descomprimir la situación, en una jornada donde la violencia eclipsó por completo el análisis de la derrota deportiva.

BP