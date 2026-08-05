Bailes, provocaciones y un duro cruce: el escándalo de Neymar en la Copa de Brasil

El nombre de Neymar volvió a quedar en el centro de la escena futbolística sudamericana, pero esta vez no solo por su injerencia dentro del rectángulo de juego, sino por un encendido escándalo postpartido. En el marco de la Copa de Brasil, el Santos consiguió una trabajada victoria por 1-0 frente al Remo que le valió el boleto a los cuartos de final del certamen; sin embargo, el pitazo final desató una batalla verbal cargada de tensión y cruces picantes.

¿Neymar se retira?: El crack brasilero rompió el silencio sobre su futuro y apuntó contra la prensa

El punto de ebullición se produjo en las entrañas del estadio, justo en la zona de ingreso a los vestuarios, donde el experimentado delantero de 34 años perdió la compostura y protagonizó una fuerte discusión con la delegación perdedora, recordando de manera provocativa la eliminación del torneo.

Burlas en los vestuarios y un duro cruce con los hinchas

La actitud del atacante con pasado en Europa no pasó desapercibida. Exaltado por el logro deportivo, Neymar no dudó en gritarles a los futbolistas rivales y hasta se despachó con un baile desafiante frente a ellos, encendiendo la ira de todo el plantel del Remo.

No obstante, las rispideces del astro con el público local venían gestándose desde el propio césped. Durante el desarrollo del encuentro, el talentoso jugador debió soportar cánticos hostiles desde las tribunas y respondió enviando besos irónicos a los simpatizantes locales tras consumarse el resultado.

Su ingreso en el complemento resultó clave para destrabar un desarrollo cerrado: a los 28 minutos del segundo tiempo, fabricó una asistencia perfecta para que Rony conecte el único tanto de la noche y selle el pasaporte del Peixe a la siguiente fase.

"Ese vagabundo de Neymar": la respuesta del presidente de Remo

La actitud provocadora del delantero brasileño provocó un estallido institucional en el club derrotado. Lejos de esquivar el bulto, el presidente de la institución, Antonio Carlos Teixeira —conocido popularmente como Tonhão—, apuntó directamente contra el capitán santafesino con declaraciones sumamente explosivas.

"El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", disparó el mandamás sin filtro ante los medios, reflejando el clima de máxima beligerancia que dejó una clasificación marcada por la polémica y la tensión verbal.

BP