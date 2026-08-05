Pablo Lunati liquidó a un jugador de River: "pensé que había diferencia entre los blancos y los 'otros', pero no tienen cerebro"

El clima alrededor del mundo River Plate volvió a encenderse tras las picantes declaraciones de Pablo Lunati, quien cargó sin filtro contra el volante colombiano Kevin Castaño. El exárbitro internacional e hincha confeso del Millonario mostró toda su indignación durante una emisión del streaming PicadoTV al referirse al gesto del futbolista en redes sociales hacia Jáminton Campaz, atacante de Rosario Central, poco tiempo después de la victoria del Canalla frente al equipo de Núñez.

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La controversia estalló cuando Kevin Castaño, que se encuentra en Colombia entrenándose de forma diferenciada a la espera de definir su futuro deportivo, reaccionó públicamente a una publicación de Jáminton Campaz tras la derrota de River Plate ante el elenco rosarino. El volante le dio "me gusta" y le comentó "¡Bien, animal!" a su compatriota, una actitud que cayó muy mal dentro del entorno riverplatense dada la tirantez actual sobre su continuidad en la institución.

Lunati no ocultó su enfado y criticó duramente la actitud del mediocampista cafetero. “¿Qué debe hacer el presidente con este maleducado de Castaño que le puso un like y le dijo 'bien animal' a un tipo que nos hizo un par de jugadas a nosotros? Hay que traerlo, presidente… téngalo un mes cortando el pasto”, disparó el exjuez con su habitual vehemencia, exigiendo una sanción ejemplar desde la dirigencia.

Comentario de Castaño tras la derrota del Millonario

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Más allá del incidente en las plataformas digitales, el excolegiado desmenuzó el aporte del mediocampista en el campo de juego durante su ciclo con la camiseta de River Plate. En su descargo, remarcó la distancia entre el monto invertido y el rendimiento futbolístico demostrado sobre el césped. “Fue un don nadie. Cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso. 15 millones de dólares pagamos por este muñequito”, sentenció sin rodeos durante la transmisión.

El paso del colombiano por El Monumental acumula un registro de 45 partidos disputados sin llegar a afianzarse en el andamiaje titular ni cumplir con las altísimas expectativas generadas al momento de su arribo. Actualmente separado del plantel por no estar entre los planes del cuerpo técnico, su representación mantiene negociaciones avanzadas con Atlético Mineiro para acordar un préstamo por una temporada, opción que le permitiría al Millonario liberar un cupo de extranjero antes del cierre de libro de pases.

LT.