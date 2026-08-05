Baja inesperada en Estudiantes: Por qué Fernando Muslera abandonó la concentración y se pierde el partido contra Boca

Un imprevisto de última hora alteró los planes de Estudiantes de La Plata en la antesala de su visita a Boca Juniors, que hará as ejercer como local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la segunda fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Alexander Medina sufrió una baja de peso bajo los tres palos tras confirmarse que Fernando Muslera debió abandonar la concentración a causa de un fuerte estado febril.

Boca vs Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026

El equipo platense llega a este compromiso tras una contundente victoria por 3-0 frente a Defensa y Justicia y con un calendario cargado que incluye el clásico ante Gimnasia y el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica. Sin embargo, el "Cacique" debió meter mano de urgencia en el equipo titular debido a la indisposición del arquero mundialista.

El momento de Muslera: de recuperar confianza tras el Mundial a la mala racha física

La ausencia del exarquero de la selección uruguaya llega en un momento donde venía consolidando su levantada futbolística. Tras las críticas recibidas por su participación en el Mundial 2026, donde fue señalado por la eliminación de la Celeste, el golero había recuperado seguridad y venía de atajar un penal clave frente a Defensa y Justicia.

Fernando Muslera

Sin embargo, los problemas físicos y de salud vuelven a postergar su continuidad en el arco pincharrata, dejándole nuevamente el escenario a Iacovich para defender los colores albirrojos en un reducto siempre complejo.

Fabricio Iacovich, el reemplazante de Muslera

Ante la baja obligada de Muslera, el arco pincharrata quedará en manos de Fabricio Iacovich. A sus 24 años, el joven guardameta tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en la máxima categoría, repitiendo la misma circunstancia que se dio en el antecedente más reciente entre ambos equipos.

Casualmente, Iacovich ya había sido el titular en el triunfo por 2-1 del Pincha ante el Xeneize en el Estadio UNO por el Torneo Apertura, ocasión en la que Muslera se ausentó por una molestia en el tendón de Aquiles. En la presente temporada, el juvenil acumula ocho presencias, alternando minutos entre la Reserva y el primer equipo, y se perfila como la única variante táctica del entrenador para visitar al conjunto de Rodolfo Arruabarrena.

BP