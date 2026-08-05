Boca vs Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: a qué hora es y por dónde ver el partido en vivo

Antes del inicio de la cuarta jornada, el Torneo Clausura retoma la atrasada Fecha 2 con un plato exquisito de miércoles. A partir de las 19:00 horas, Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Con el césped de La Bombonera en pleno proceso de readecuación y resembrado tras las intensas lluvias, el Xeneize debió mudar su localía a Parque Patricios. El choque promete emociones de alto voltaje: los de La Ribera necesitan de manera urgente sumar de a tres para despejar dudas, mientras que los platenses llegan entusiasmados y buscan asentarse en los puestos de vanguardia.

El partido será dirigido por Nazareno Arasa y se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium.

Cómo llega Boca

Boca va en busca de su primer triunfo en el torneo. El arranque del campeonato local no ha sido fácil para el Xeneize. En su última presentación igualó 2-2 ante Newell's Old Boys, en un desarrollo donde mostró reacción ofensiva pero volvió a dejar al descubierto licencias defensivas que preocupan al cuerpo técnico.

Boca 2 - 2 Newell´s

El equipo de la Ribera llega golpeado desde el aspecto físico tras una exigente llave de Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile. Aunque logró la clasificación a los octavos de final en una dramática tanda de penales, el rendimiento futbolístico dejó más interrogantes que certezas.

La necesidad de rotar piezas y encontrar una columna vertebral sólida obliga al entrenador Rodolfo Arruabarrena a probar variantes. Por este motivo, es probable que Lautaro Blanco descanse para darle rodaje a Malcom Braida.

Cómo llega Estudiantes

El Pincharrata arriba a este compromiso con el ánimo en alta luego de superar categóricamente a Defensa y Justicia por 3-0. Tras haber tropezado en el debut frente a Independiente en Avellaneda, la contundente actuación frente al Halcón le devolvió la tranquilidad y el funcionamiento característico al León.

Estudiantes 3 - 0 Defensa y Justicia

Guido Carrillo atraviesa un gran momento como referencia del área, bien acompañado por hombres de buen pie como Tiago Palacios y la presencia en mitad de cancha de Ezequiel Piovi.

La principal duda pasa por la evolución física de Tomás Palacios, quien finalizó el último partido con un fuerte traumatismo en el tobillo. En caso de no llegar al cien por ciento, la zaga sufrirá una variante obligada.

Boca vs Estudiantes: las posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

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FMZ