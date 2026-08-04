El Torneo Clausura 2026 no se detiene. La Liga Profesional confirmó la programación para la Fecha 4, la cual abrirá el telón el próximo viernes y se extenderá de manera excepcional hasta el martes inclusive.
El plato principal que acaparará la atención de todos los futboleros será una nueva edición del clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán, programado para el domingo en el Estadio Pedro Bidegain.
Asimismo, la jornada tendrá otros focos de alto voltaje: Boca jugará ante Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, River visitará a Tigre en Victoria y Racing afrontará un durísimo examen frente a Argentinos Juniors en La Paternal.
Fecha 4 del Clausura 2026: programación y cómo ver los partidos en vivo
Viernes 7 de agosto
19:30 | Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
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Árbitro: Pablo Echavarría
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Asistente 1: Facundo Rodríguez | Asistente 2: Ernesto Callegari
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Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
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VAR: Fernando Espinoza | AVAR: Mauro Ramos Errasti
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TV: TNT Sports
21:45 | Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
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Árbitro: Gonzalo Pereira
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Asistente 1: Erik Grunmann | Asistente 2: Ramón Ortiz
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Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
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VAR: Germán Delfino | AVAR: Diego Verlotta
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TV: ESPN Premium
Sábado 8 de agosto
14:45 | Deportivo Riestra – Estudiantes de La Plata (Zona A)
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Árbitro: Andrés Merlos
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Asistente 1: Juan Del Fueyo | Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
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Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
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VAR: Silvio Trucco | AVAR: Lucas Cavallero
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TV: TNT Sports
14:45 | Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
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Árbitro: Leandro Rey Hilfer
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Asistente 1: Ariel Scime | Asistente 2: Marcelo Errante
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Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
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VAR: Héctor Paletta | AVAR: Manuel Sánchez
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TV: ESPN Premium
17:00 | Tigre – River Plate (Zona B)
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Árbitro: Andrés Gariano
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Asistente 1: José Savorani | Asistente 2: Federico Cano
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Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
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VAR: Yamil Possi | AVAR: Lucas Germanotta
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TV: TNT Sports
19:15 | Boca Juniors – Vélez Sarsfield (Zona A - En el Estadio Tomás A. Ducó)
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Árbitro: Yael Falcón Pérez
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Asistente 1: Pablo Acevedo | Asistente 2: Maximiliano Castelli
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Cuarto árbitro: Fernando Echenique
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VAR: Jorge Baliño | AVAR: Mariana De Almeida
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TV: ESPN Premium
21:30 | Independiente – Platense (Zona A)
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Árbitro: Nicolás Ramírez
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Asistente 1: Diego Bonfa | Asistente 2: Walter Ferreyra
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Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
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VAR: Gastón Monsón Brizuela | AVAR: Nahuel Viñas
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TV: TNT Sports
21:30 | Instituto – Gimnasia y Esgrima (Mza.) (Zona A)
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Árbitro: Sebastián Zunino
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Asistente 1: Juan Mamani | Asistente 2: Lucas Pardo
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Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
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VAR: Adrián Franklin | AVAR: Gisela Boso
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TV: ESPN Premium
Domingo 9 de agosto
15:00 | San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
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Árbitro: Darío Herrera
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Asistente 1: Gabriel Chade | Asistente 2: Pablo González
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Cuarto árbitro: Yamil Possi
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VAR: Lucas Novelli | AVAR: Javier Uziga
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TV: TNT Sports / ESPN Premium
17:45 | Defensa y Justicia – Newell’s Old Boys (Zona A)
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Árbitro: Álvaro Carranza
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Asistente 1: José Castelli | Asistente 2: Belén Bevilacqua
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Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
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VAR: José Carreras | AVAR: Gerardo Lencina
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TV: ESPN Premium
17:45 | Gimnasia y Esgrima La Plata – Barracas Central (Zona B)
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Árbitro: Nicolás Lamolina
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Asistente 1: Maximiliano Del Yesso | Asistente 2: Agustín Méndez
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Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
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VAR: Fernando Echenique | AVAR: Diego Romero
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TV: TNT Sports
20:15 | Argentinos Juniors – Racing Club (Zona B)
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Árbitro: Pablo Dóvalo
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Asistente 1: Sebastián Raineri | Asistente 2: Carla López
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Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
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VAR: Diego Ceballos | AVAR: Laura Fortunato
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TV: ESPN Premium
Lunes 10 de agosto
19:00 | Banfield – Belgrano (Zona B)
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Árbitro: Sebastián Martínez
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Asistente 1: Pablo Gualtieri | Asistente 2: Juan Ricciardi
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Cuarto árbitro: Agustín Flores
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VAR: Sebastián Habib | AVAR: Sebastián Bresba
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TV: TNT Sports
21:15 | Unión – Central Córdoba (Zona A)
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Árbitro: Nazareno Arasa
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Asistente 1: Marcos Horticolou | Asistente 2: Joaquín Badano
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Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
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VAR: Hernán Mastrángelo | AVAR: Nelson Sosa
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TV: ESPN Premium
Martes 11 de agosto
21:00 | Talleres – Lanús (Zona A)
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Árbitro: Luis Lobo Medina
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Asistente 1: Diego Martín | Asistente 2: Carlos Viglietti
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Cuarto árbitro: Franco Morón
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VAR: Salomé Di Iorio | AVAR: Gastón Suárez
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TV: TNT Sports
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