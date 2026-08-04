El Torneo Clausura 2026 no se detiene. La Liga Profesional confirmó la programación para la Fecha 4, la cual abrirá el telón el próximo viernes y se extenderá de manera excepcional hasta el martes inclusive.

El plato principal que acaparará la atención de todos los futboleros será una nueva edición del clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán, programado para el domingo en el Estadio Pedro Bidegain.

El flamante trofeo del Torneo Clausura

Asimismo, la jornada tendrá otros focos de alto voltaje: Boca jugará ante Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, River visitará a Tigre en Victoria y Racing afrontará un durísimo examen frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

Fecha 4 del Clausura 2026: programación y cómo ver los partidos en vivo

Viernes 7 de agosto

19:30 | Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Facundo Rodríguez | Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Fernando Espinoza | AVAR: Mauro Ramos Errasti

TV: TNT Sports

21:45 | Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Erik Grunmann | Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises

VAR: Germán Delfino | AVAR: Diego Verlotta

TV: ESPN Premium

Sábado 8 de agosto

14:45 | Deportivo Riestra – Estudiantes de La Plata (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Juan Del Fueyo | Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco | AVAR: Lucas Cavallero

TV: TNT Sports

14:45 | Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Ariel Scime | Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta | AVAR: Manuel Sánchez

TV: ESPN Premium

17:00 | Tigre – River Plate (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: José Savorani | Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

VAR: Yamil Possi | AVAR: Lucas Germanotta

TV: TNT Sports

19:15 | Boca Juniors – Vélez Sarsfield (Zona A - En el Estadio Tomás A. Ducó)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo Acevedo | Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño | AVAR: Mariana De Almeida

TV: ESPN Premium

21:30 | Independiente – Platense (Zona A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Diego Bonfa | Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Gastón Monsón Brizuela | AVAR: Nahuel Viñas

TV: TNT Sports

21:30 | Instituto – Gimnasia y Esgrima (Mza.) (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Juan Mamani | Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Adrián Franklin | AVAR: Gisela Boso

TV: ESPN Premium

Domingo 9 de agosto

15:00 | San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade | Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Novelli | AVAR: Javier Uziga

TV: TNT Sports / ESPN Premium

17:45 | Defensa y Justicia – Newell’s Old Boys (Zona A)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: José Castelli | Asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

VAR: José Carreras | AVAR: Gerardo Lencina

TV: ESPN Premium

17:45 | Gimnasia y Esgrima La Plata – Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso | Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique | AVAR: Diego Romero

TV: TNT Sports

20:15 | Argentinos Juniors – Racing Club (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Sebastián Raineri | Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos | AVAR: Laura Fortunato

TV: ESPN Premium

Lunes 10 de agosto

19:00 | Banfield – Belgrano (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Pablo Gualtieri | Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Flores

VAR: Sebastián Habib | AVAR: Sebastián Bresba

TV: TNT Sports

21:15 | Unión – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Marcos Horticolou | Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Hernán Mastrángelo | AVAR: Nelson Sosa

TV: ESPN Premium

Martes 11 de agosto

21:00 | Talleres – Lanús (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Diego Martín | Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Salomé Di Iorio | AVAR: Gastón Suárez

TV: TNT Sports

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