Crisis en Liniers: Fabián Berlanga presentaría su renuncia como presidente de Vélez

Lo que parecía un presente de relativa calma en lo deportivo terminó por quebrarse por completo en el plano institucional. Fabián Berlanga daría un paso al costado y presentaría su renuncia a la presidencia de Vélez Sarsfield durante el cónclave dirigencial pactado para este jueves 6 de agosto.

El clima se volvió denso el último lunes en el Estadio José Amalfitani. Minutos antes del cruce frente a Independiente, la dirigencia encabezada por Berlanga le entregó un reconocimiento a Gustavo Quinteros, actual DT del conjunto de Avellaneda y técnico con el que el club había logrado dar la vuelta olímpica recientemente.

Los fanáticos reaccionaron con silbidos y desaprobación generalizada hacia la figura del presidente, un malestar que se sostuvo incluso tras lograr la victoria. Frente a este panorama, y según explicó Hernán Poggi, periodista deportivo y creador del sitio vélezafondo, el dirigente consideró que la relación con los hinchas no tiene vuelta atrás.

Si bien aún falta la confirmación oficial, los pasillos del Amalfitani dan por hecho esta fuerte decisión, lo que deja un duda institucional para los próximos meses sobre quién conducirá al club.

Una gestión desgastada

El ciclo de Berlanga al frente de Vélez comenzó en noviembre de 2023, en medio de uno de los contextos institucionales y deportivos más delicados de la historia reciente del club. Apenas una semana después de asumir el cargo, el equipo logró asegurar su continuidad en la máxima categoría tras derrotar a Colón de Santa Fe en un agónico desempate.

Posteriormente, con la llegada de Quinteros al banco de suplentes, el Fortín inició un proceso de reconstrucción que lo devolvió a los primeros planos, logrando dar una vuelta olímpica y armando la base del plantel competitivo actual.

Fabián Berlanga

Sin embargo, ese repunte en el rendimiento dentro de la cancha nunca logró traducirse en una relación sólida ni en un canal de empatía entre la dirigencia y la masa societaria, desgastando la figura del presidente semana a semana hasta llegar al detonante de esta jornada.

Los caminos de la sucesión: quién se haría cargo de Vélez

Salvo que la Comisión Directiva resuelva no aceptar su dimisión, escenario que, según Poggi, sería la única vía formal para que continúe en el cargo, el club deberá iniciar de inmediato el proceso de transición que establece el estatuto.

El vicepresidente Augusto Costa es el primero en la línea estatutaria para tomar el mando del club. No obstante, su poca actividad dirigencial y escasa presencia en la vida social del Fortín en los últimos meses siembran dudas sobre si aceptará la responsabilidad.

Detrás de él aparece Nelson Pugliese, vicepresidente 2°, quien sería la opción inmediata en el orden de jerarquía en caso de que el vice primero decline la conducción.

Con las comicios fijados originalmente para el mes de noviembre, en Vélez tampoco descartarían que esta crisis dirigencial derive en un llamado a elecciones anticipadas para reordenar las autoridades de la institución y encarar el futuro político del club.

FMZ