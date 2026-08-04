El noble gesto de Lionel Messi: donó 80.000 euros para los damnificados por los incendios en Madrid

Fuera de los terrenos de juego, Lionel Messi volvió a acaparar la atención mundial, esta vez debido a una destacada acción solidaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le agradeció públicamente al astro argentino por una donación de 80.000 euros orientada a colaborar con las tareas de recuperación y reconstrucción en la Sierra Oeste de Madrid, región fuertemente castigada por un devastador incendio forestal.

¡Alivio para Leo!: La Justicia desestimó la millonaria demanda de 7 millones de dólares contra Lionel Messi y la AFA

A través de un mensaje difundido en la red social X (ex Twitter), la mandataria madrileña expresó su reconocimiento al capitán del Inter Miami: "Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece". El aporte económico enviado por el rosarino servirá para asistir de manera directa a los municipios que sufrieron pérdidas materiales e infraestructurales en la zona.

El siniestro ambiental causó estragos en 17 localidades madrileñas, obligando a las autoridades a proceder con la evacuación y el confinamiento preventivo de más de 55.000 vecinos. De acuerdo con las estimaciones preliminares brindadas por el gobierno regional, la superficie total arrasada por el fuego superó las 27.000 hectáreas.

La astronómica oferta histórica de Arabia Saudita que Messi rechazó

En paralelo al reconocimiento institucional por su faceta solidaria, salieron a la luz nuevos detalles acerca de la propuesta económica más colosal de la historia del deporte mundial, la cual tuvo al propio delantero argentino como principal destinatario poco antes de su desembarco en la Major League Soccer.

Anmar Al Haili, máximo dirigente del Al-Ittihad de Arabia Saudí, hizo pública la estratosférica cifra con la que intentó convencer al rosarino tras su salida del París Saint-Germain: 1.500 millones de euros. Se trató de una propuesta sin precedentes que buscaba pulverizar cualquier récord contractual en el deporte global, superando ampliamente los vínculos firmados por cualquier otra estrella en Medio Oriente.

Lionel Messi en Inter de Miami

No obstante, la respuesta del campeón del mundo fue categórica. Según reveló el propio directivo saudí, Messi rechazó la oferta de manera prácticamente instantánea, sin dar lugar a negociaciones ni contemplar la propuesta junto a su entorno íntimo.

Lejos de priorizar el aspecto financiero, el capitán priorizó el bienestar familiar, decidiendo junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos —Thiago, Mateo y Ciro— priorizar la calidad de vida y el proyecto de radicarse en Miami, cerrándole de forma definitiva las puertas al fútbol saudí y allanando su llegada al conjunto dirigido por David Beckham.

BP