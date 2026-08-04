¿Neymar se retira?: El crack brasilero rompió el silencio sobre su futuro y apuntó contra la prensa

El futuro de Neymar Jr. mantiene en vilo al fútbol brasileño y mundial. En medio de un presente de reconstrucción y con la mente puesta en los desafíos inmediatos con el Santos, el astro brasileño rompió el silencio para referirse por primera vez a la posibilidad concreta de un retiro definitivo de las canchas una vez que finalice su actual vínculo contractual en diciembre de 2026.

Lejos de brindar certezas absolutas, el delantero dejó la puerta abierta a cualquier escenario tras cumplir con su compromiso en el club que lo vio nacer: "No sé cuánto tiempo seguiré jugando, no pienso en parar, ni sé hasta cuándo voy a hacerlo. Tengo contrato con el Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta del Santos de la mejor manera posible, y después pensaré, cuando termine mi contrato, si sigo en el Santos, si me voy, si me marcho, si dejo de jugar o si continúo".

Fin de una era: Neymar se retiró de la Selección de Brasil y confirmó que no jugará ni el Mundial 2030 ni la Copa América

La tajante aclaración de Neymar sobre su ciclo en la Selección de Brasil

Durante la transmisión en vivo realizada en su canal oficial de YouTube —en el marco de la sexta subasta benéfica organizada por el Instituto Proyecto Neymar—, el talentoso atacante también se metió de lleno en la polémica respecto a su continuidad con la camiseta de la Verdeamarela, luego de haber anunciado la semana pasada el punto final a su exitosa etapa en el combinado nacional.

Ante los recientes dichos de su padre, quien había deslizado que el ciclo del crack no estaba 100% sentenciado y que existía una ventana para un hipotético regreso, Neymar fue tajante y le puso humor a la controversia familiar: "¡No es mi papá el que está jugando!". De esta manera, ratificó su postura de dar un paso al costado en el seleccionado.

Neymar

El paso fugaz del astro por el evento solidario tuvo una justificación de índole estrictamente profesional: debió abandonar la gala de manera anticipada para retornar a su hogar y encarar el descanso necesario de cara al compromiso de este martes, cuando el Santos visite a Remo en Belém por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil (tras el empate sin goles en la ida).

El descargo de Neymar contra los medios y la salud mental en el fútbol

Más allá de su horizonte deportivo, el ex-Barcelona y Paris Saint-Germain aprovechó los micrófonos para realizar un fuerte descargo y frenar los rumores infundidos por la prensa respecto a su vida personal y profesional. Con evidente fastidio, exigió mayor rigor informativo: "Dejen de decir tonterías porque eso va a terminar enfermando a muchos jugadores. Lo digo aquí en Brasil. Es la profesión más grande, la más conocida aquí en Brasil, la más atacada. Entonces creo que hay que tener un poco más de cuidado con las palabras, con las noticias que publican, porque la mayoría no son verdad".

En esa misma línea, el delantero profundizó en la necesidad de cuidar la fortaleza psicológica de los atletas profesionales, un aspecto que muchas veces se vulnera desde el periodismo irresponsable: "Es muy fácil tener un micrófono en la mano, decir lo que uno quiere, y al día siguiente, si no era verdad, no pasa nada, nadie se retracta, nadie dice nada. Estas cosas terminan pasando los límites y lastiman a las personas y a sus familias".

BP