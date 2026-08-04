Polémica en Rosario: el Gobierno Provincial secuestró una bandera de Newell’s contra la Ley de Tierras y se justificó

Un fuerte revuelo se desató en la previa del encuentro entre Newell's Old Boys y Boca Juniors luego de que las autoridades provinciales ordenaran el secuestro de una bandera desplegada en la platea "Maxi" Rodríguez que llevaba la leyenda “Las tierras no se venden. Las tierras se defienden”. El mensaje hacía directa alusión al debate legislativo en torno a la reforma de la denominada Ley de Tierras, un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que será tratado este próximo jueves 6 de agosto en el Congreso.

Ante la controversia generada por la incautación de la tela, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, brindó una conferencia de prensa para aclarar los motivos de la medida y descartar cualquier motivación vinculada a la censura ideológica del fútbol.

El Gobierno acordó cambios en el proyecto de Propiedad Privada para conseguir los votos en el Senado: cuáles son las modificaciones

La justificación oficial: "No tenía nada que ver con el espectáculo deportivo"

Durante su contacto con los medios, Angelini detalló cómo fue el procedimiento y sostuvo que la decisión se tomó en conjunto entre la Dirección de Espectáculos Deportivos y la dirigencia del club leproso, remarcando que el elemento no guardaba relación con el partido de fútbol.

"Existe un minuto cero en un espectáculo, donde se analizan los distintos elementos en un estadio. Se encontró esa bandera, que no tiene nada que ver con el espectáculo deportivo. Desde la Dirección de Espectáculos Deportivos y el club Newell’s Old Boys se definió que correspondía sacarla. Eso es lo que se hizo", explicó el funcionario.

Bandera de Newell's en contra de la reforma de la Ley de Tierras

Asimismo, Angelini aclaró que el operativo no respondió a una denuncia previa y que el autor de la colocación permanece anónimo: "No se sabe quién la colocó. Se la encontró cuando se hizo la última inspección mientras ingresaba el público" en el sector de la platea de doble visera.

El trasfondo político: los puntos clave de la reforma impulsada por Javier Milei

El mensaje secuestrado en el estadio Marcelo Bielsa apuntaba de lleno al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo nacional en el mes de marzo bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dentro del paquete de reformas estructurales.

La iniciativa oficialista que este jueves centrará la atención parlamentaria plantea modificaciones sustanciales en materia de tenencia y dominio:

Criterios de expropiación: Redefine las condiciones al fijar parámetros más estrictos para justificar la utilidad pública y amplía los derechos indemnizatorios de los propietarios afectados.

Régimen de desalojos: Modifica profundamente los procesos judiciales al transformarlos en trámites sumarísimos, habilitando mecanismos ágiles para la rápida restitución de inmuebles y acortando drásticamente los tiempos procesales.

BP