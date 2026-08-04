La furia del capitán de Platense con un hincha tras la goleada de Talleres: lo frenó la policía

El clima explotó en Vicente López tras la contundente goleada sufrida frente a Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura. Consumada la derrota, el capitán y referente de Platense protagonizó un tenso cruce con un plateísta que lo insultaba desde la tribuna. Fuera de sí, el futbolista intentó saltar hacia la tribuna para encararlo cara a cara y tuvo que ser reducido por los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para evitar un desborde mayor.

Real Madrid cede a Franco Mastantuono a Fiorentina: los detalles del préstamo

El partido en el estadio Ciudad de Vicente López terminó de la peor manera. Con el pitazo final y el abultado marcador en contra, los silbidos y la bronca se apoderaron del ambiente. Cuando el referente del Calamar se retiraba hacia el túnel, un hincha ubicado en la platea baja comenzó a recriminarle la actuación del plantel con insultos subidos de tono.

La reacción del referente fue inmediata: frenó su marcha, respondió a los gritos y encaró decididamente hacia el sector de la valla divisoria. En medio de un clima caliente, intentó treparse para ir a buscar al simpatizante, desatando la alarma de los auxiliares y del personal de seguridad privada.

River compró a Francisco Ortega por 5 millones de euros y es el octavo refuerzo de Coudet

Los propios compañeros de equipo y los agentes de la fuerza policial debieron sujetar al futbolista para contenerlo y evitar que la situación pasara a mayores. Tras varios minutos de forcejeos, gritos cruzados y extrema tensión, lograron trasladarlo hacia la zona de vestuarios mientras el hincha era retirado de la tribuna por los efectivos.

LT.