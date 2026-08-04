Enner Valencia, el delantero elegido por Boca: su carrera, goles y cómo juega

Boca está cada vez más cerca de sumar un nuevo nombre de peso para su ataque. Tras liberar un cupo de extranjero con la salida de Marcelo Saracchi, la dirigencia aceleró las negociaciones por Enner Valencia, quien quedó con el pase en su poder luego de finalizar su contrato con Pachuca y aparece como el principal apuntado para reforzar el plantel de Rodolfo Arruabarrena.

Si la operación se concreta, el Xeneize incorporará a uno de los delanteros sudamericanos más importantes de la última década. Aunque atraviesa el tramo final de su carrera, el ecuatoriano mantiene un perfil que seduce por experiencia, jerarquía internacional y capacidad goleadora.

Enner Valencia, el capitán de "La Tri"

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Hablar de Enner Valencia es hablar de la historia del fútbol ecuatoriano. Es el máximo goleador de la selección de Ecuador, además de ser su capitán durante los últimos años.

Disputó los Mundiales de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. En las dos primeras Copas del Mundo fue una de las grandes figuras de la "Tri", con tres goles en cada edición. Incluso, fue el autor del primer tanto de Qatar 2022 y marcó los únicos goles ecuatorianos en ese certamen. En la última Copa del Mundo no pudo convertir, aunque volvió a ser titular en los cuatro partidos del seleccionado.

Su explosión llegó con Emelec, pero el salto definitivo fue en Pachuca, donde brilló en la Liga MX y despertó el interés del fútbol europeo.

Tras un gran Mundial 2014 fue transferido al West Ham de la Premier League. Luego pasó por Everton antes de regresar a México para jugar en Tigres, donde conquistó títulos locales.

Más tarde defendió la camiseta de Internacional de Porto Alegre, siendo protagonista en la Copa Libertadores 2023, especialmente en la serie ante River Plate, antes de iniciar su segunda etapa en Pachuca. Allí volvió a mostrar su vigencia y cerró su ciclo tras finalizar su contrato, quedando como agente libre.

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¿Cómo juega Enner Valencia?

Aunque tradicionalmente fue un centrodelantero, Valencia nunca fue un "9" estático. Su principal virtud es el ataque a los espacios. Es un delantero que vive de los desmarques, de atacar la espalda de los centrales y de aprovechar transiciones rápidas. Incluso con 36 años conserva una velocidad superior a la media para su posición.

Además, puede jugar acompañado por otro delantero o recostarse sobre cualquiera de los dos perfiles ofensivos. Su movilidad suele complicar a las defensas y le permite participar tanto dentro como fuera del área. En el juego aéreo también ofrece soluciones gracias a su potencia física y a su buen timing para anticipar, mientras que su experiencia lo convirtió en un atacante inteligente para presionar la salida rival y ocupar espacios.

Enner Valencia - Ecuador

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El presente futbolístico de Boca dejó en evidencia la necesidad de sumar un delantero con experiencia y gol. La posible llegada de Valencia apunta justamente a cubrir ese déficit.

Su recorrido internacional, la costumbre de disputar partidos decisivos y su liderazgo dentro del vestuario son aspectos que la dirigencia considera fundamentales para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Además, al llegar libre, la operación representa una oportunidad de mercado para el club.

Si no surge ningún contratiempo en las próximas horas, el "Superman" ecuatoriano podría transformarse en una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases de Boca y aportar una cuota de jerarquía que el equipo viene buscando para potenciar su ataque.

LT.