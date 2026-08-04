Lo que se imaginaba tras la caótica jornada vivida en Vicente López se terminó de oficializar este martes. Walter Zunino dejó de ser el director técnico de Platense luego de llegar a un acuerdo con la comisión directiva para interrumpir su ciclo al frente del primer equipo.

"El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Le agradecemos enormemente a Walter por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas", comunicó la institución a través de sus canales oficiales.

El comunicado oficial de Platense

La salida del DT de 44 años no se dio en un contexto aislado. El detonante final ocurrió este lunes por la noche, cuando el Calamar cayó feamente goleado 4-0 frente a Talleres de Córdoba por la tercera fecha del Torneo Clausura, producto del doblete del brasileño Rick y los tantos de Valentín Depietri y Franco Cristaldo.

El contundente resultado desató un clima hostil en Vicente López: hinchas colgados del alambrado, cánticos amenazantes contra los futbolistas y un grave encontronazo en el que el capitán Ignacio Vázquez debió ser sujetado por cuatro personas tras intentar enfrentarse con un plateísta antes de discutir con la barra.

La estrepitosa derrota profundizó una alarming racha de 14 partidos sin conocer la victoria en el plano doméstico, lo que dejó al equipo sumido en la parte baja de la Tabla Anual. Tras el encuentro, Zunino decidió suspender la conferencia de prensa, marcando el principio del fin de su ciclo.

Los números de su ciclo y la urgencia internacional

Zunino había asumido en el cargo en noviembre de 2025 para tomar la posta que dejó Cristian Kily González. En total, estuvo al frente del Calamar a lo largo de 28 encuentros repartidos entre el Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa Libertadores, Torneo Apertura y Clausura 2026, cosecha en la que registró 8 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

Walter Zunino

Pese a la mala racha en la Liga Profesional, Platense atraviesa un momento histórico en el plano internacional que vuelve aún más delicado este recambio de mando.

El próximo 12 de agosto, la institución de Vicente López debe recibir a Coquimbo Unido de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (definiendo la serie una semana después en territorio chileno). La dirigencia se encuentra ahora en una carrera contra el tiempo para definir a su sucesor antes del cruce copero.

FMZ