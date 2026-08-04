El tiempo corre y las alarmas en el circuito del tenis se encendieron al máximo. A pocas semanas para el comienzo del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz sufrió un nuevo revés en su recuperación y anunció su baja del Masters 1000 de Cincinnati.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el mundo del deporte, ya que el certamen estadounidense asomaba como el escenario ideal para el regreso a la competencia del número dos del ranking ATP tras cuatro meses de inactividad.

Carlos Alcaraz

A través de un comunicado oficial, la organización del torneo que se disputará del 8 al 23 de agosto confirmó la ausencia del murciano debido a las dolencias en su muñeca, la misma zona que lo mantiene al margen desde el pasado mes de abril.

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir lo antes posible. Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo en el futuro", expresó Bob Moran, director del Masters 1000 norteamericano.

Cuatro meses fuera de las canchas y un año atravesado por la inactividad

La baja en el cemento de Ohio prolonga una racha sumamente compleja para el tenista de 23 años. Tras un arranque de 2026 implacable en el que tocó el cielo con las manos al conquistar el Abierto de Australia, convirtiéndose en el jugador más joven en completar el Grand Slam de carrera, y festejar posteriormente en el ATP de Doha, los problemas físicos frenaron de seco su progreso.

Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia 2026

La molestia en la articulación lo obligó a ausentarse en la gira sobre polvo de ladrillo, perdiéndose la participación en los Masters 1000 de Madrid y Roma, así como la defensa de la corona en Roland Garros.

Posteriormente, tampoco vio acción sobre el pasto de Wimbledon tras acordar con su equipo de trabajo que no se encontraba al 100% de sus condiciones físicas.

La gran incógnita: ¿Llega al US Open?

Sin haber sumado minutos de rodaje en toda la gira previa sobre pista dura, la gran pregunta que se hace el ambiente del tenis es si Alcaraz estará en condiciones de saltar al court en el Billie Jean King National Tennis Center a partir del próximo 30 de agosto.

Llegar a la cita neoyorquina sin ritmo oficial representa un desafío extremo para el español. Con Cincinnati completamente descartado de su hoja de ruta, la presencia del murciano en el último Grand Slam de la temporada pasa a ser un contrarreloj de alta tensión, en el que la evolución de su muñeca dictaminará si podrá saltar a la cancha para ir en busca del título o si se verá obligado a extender su larga pausa competitiva.

FMZ