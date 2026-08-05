Boca, obligado a dar una respuesta ante Estudiantes: más que tres puntos, necesita recuperar la credibilidad

Boca ya no tiene demasiado margen para las explicaciones. Las derrotas, los errores repetidos y un funcionamiento que todavía no convence instalaron un clima de desconfianza que solo puede empezar a revertirse de una manera: ganando.

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Frente a Estudiantes, no alcanza con sumar tres puntos por una cuestión matemática. Boca necesita ganar para demostrar que la realidad no es tan oscura como parece. Que el golpe sufrido en el inicio del Clausura, con el empate con Newell's y la derrota ante Riestra, no representan el verdadero nivel de un plantel, que fue armado para competir por todo.

Porque una derrota profundizaría todas las preguntas. ¿Está el equipo a la altura? ¿Los refuerzos alcanzan? ¿La idea del Vasco Arruabarrena termina de llegarle al plantel? ¿Puede Boca pelear el campeonato jugando así? En cambio, una victoria no resolverá todos esos interrogantes, pero sí le permitirá al Xeneize recuperar algo que hoy parece perdido: credibilidad.

El contexto tampoco ayuda. Boca volverá a ser local fuera de la Bombonera debido a las obras que se realizan en el estadio y recibirá a un Estudiantes que llega en alza tras golear en la última fecha a Defensa y Justicia.

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Mientras tanto, puertas afuera del campo de juego, el Xeneize continúa moviéndose. La negociación por Enner Valencia está muy avanzada y en Boca son optimistas con poder cerrar al experimentado delantero ecuatoriano en los próximos días. El atacante quedó libre tras su paso por Pachuca y aparece como la principal apuesta para reforzar un ataque que perdió peso con la lesión de Adam Bareiro.

Pero Valencia no sería el último movimiento. La dirigencia mantiene abierta la búsqueda de un refuerzo más para completar un mercado que todavía no considera cerrado. La intención es darle al Vasco variantes para afrontar un semestre donde Boca deberá levantar rápidamente su nivel si quiere ser protagonista.

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Por eso, el partido ante Estudiantes tiene un peso mayor al de una simple fecha del campeonato. Es una prueba de carácter. Una oportunidad para empezar a convencer a los hinchas de que este Boca todavía está a tiempo de cambiar la imagen que dejó en las primeras semanas del semestre. Porque si Boca realmente no está tan mal, llegó la hora de demostrarlo ante un gran rival.