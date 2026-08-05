El próximo 9 de Boca: así fue el Mundial 2026 de Enner Valencia con la Selección de Ecuador

Boca está a un paso de cerrar a su próximo flamante y nuevo número 9 del equipo: el ecuatoriano Enner Valencia. A raíz de esta posible contratación, muchos hinchas xeneizes se preguntaron. ¿Cómo le fue al ecuatoriano en el último Mundial 2026?

Enner Valencia

El atacante ecuatoriano de 36 años, de último paso por Pachuca, viene de cerrar una actuación por demás discreta en el Mundial, donde disputó su última Copa del Mundo con la Selección de Ecuador dejando un registro llamativamente apagado para su trayectoria continental.

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El paso de Enner Valencia por el Mundial 2026

El referente histórico de la Tricolor llegó al certamen con la expectativa de ser el líder de un plantel repleto de jóvenes talentos. Sin embargo, su aporte en la red fue nulo: acumuló 290 minutos sin convertir, tras ser titular en los cuatro compromisos que disputó el combinado dirigido por Sebastián Beccacece ante Costa de Marfil, Curazao, Alemania y México.

Las expectativas alrededor del atacante eran elevadas considerando sus antecedentes mundialistas, ya que registraba tres goles en Brasil 2014 y otros tres en Qatar 2022. Pese a esa chapa, en la última edición de la Copa del Mundo le costó afianzarse.

Donde más ocasiones tuvo fue en el duelo frente a Curazao, donde contó con un mano a mano al minuto de juego y un remate que se estrelló en el poste, además de chocar en reiteradas oportunidades contra la figura del arquero rival Eloy Room.

Si bien el entrenador Sebastián Beccacece sostuvo su titularidad para lograr la histórica victoria ante Alemania y clasificar a los 16avos de final, el atacante no logró involucrarse en el circuito del equipo.

Su última función con la camiseta nacional concluyó frente a México, de donde se retiró reemplazado a los 59 minutos sin poder asociarse con Gonzalo Plata ni Nilson Angulo.

Récord de presencias en la historia de Ecuador

Más allá de la sequía ofensiva y de marcar virtualmente la culminación de su ciclo en el seleccionado absoluto, el atacante logró batir una marca estadística histórica para el fútbol de su país.

Al salir a la cancha en los cuatro compromisos del certamen, Valencia alcanzó los 10 partidos en Copas del Mundo, superando los 8 encuentros disputados por Édison Méndez entre 2002, 2006 y 2014. De esta manera, quedó posicionado como el futbolista ecuatoriano con mayor cantidad de partidos en la historia del certamen.

FMZ