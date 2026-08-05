El enigmático y preocupante posteo del Papu Gómez: "A veces toca romperse un ratito"

El presente futbolístico y personal de Alejandro "Papu" Gómez atraviesa un momento complejo. Mientras continúa enfocado en el largo proceso de recuperación de su tobillo derecho —zona que debió ser intervenida quirúrgicamente en abril pasado durante su paso por el Padova de la Serie B italiana—, el mediocampista campeón del mundo generó profunda preocupación en las redes sociales al compartir un mensaje de fuerte contenido emocional.

Bajo el título "Todo pasa", el exjugador de la Selección Argentina publicó una reflexión que rápidamente encendió las alertas entre sus seguidores, evidenciando el peso anímico que arrastra en medio de este nuevo obstáculo físico en su carrera.

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El mensaje completo del Papu Gómez

Lejos de mostrarse únicamente entrenando en el gimnasio —imagen que ilustró la publicación donde se lo ve realizando trabajos de rehabilitación—, el futbolista dejó al descubierto sus sentimientos más íntimos con palabras que denotan resiliencia pero también un evidente desgaste emocional. "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas"

En otro de los pasajes del texto, el mediocampista expresó: "Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma". La publicación cerró con un aliento generalizado hacia quienes atraviesan malos momentos: "Mirá tus manos: han librado batallas de las que nadie se enteró y acá seguís. El dolor no se va a quedar a vivir para siempre en tu alma... Te lo juro: todo pasa".

El posteo de Papu Gómez

Ante la repercusión que suelen tener este tipo de posteos, el jugador optó por restringir los comentarios, limitando la interacción a un grupo muy reducido de usuarios. Entre las muestras de apoyo públicas sobresalió la de su colega Jonás Gutiérrez, quien le dejó un aliento directo: "Dale, mi amigo, con todo".

Una carrera marcada por obstáculos: del doping a la nueva operación

El presente físico del volante ofensivo viene siendo un calvario desde hace tiempo. Tras purgar una dura sanción de dos años por doping que lo marginó de las canchas, Gómez había intentado relanzar su carrera en el fútbol italiano vistiendo la camiseta número 10 y luciendo la cinta de capitán en el Padova entre 2025 y 2026.

Sin embargo, los fantasmas del pasado volvieron a tocar su puerta: su última presentación oficial data del pasado 21 de marzo, en la caída por 1-0 ante el Palermo. Las dolencias en el tobillo derecho —la misma zona que ya lo había condicionado físicamente durante el Mundial de Qatar 2022— se tornaron insostenibles, obligándolo a pasar por el quirófano y marginándolo de lo que restaba de la temporada, un cúmulo de golpes duros que hoy explican este difícil momento anímico.

BP