Martín Palermo es el nuevo DT de Platense: su segunda etapa en el Calamar y la ilusión de la Copa Libertadores

La directiva de Platense resolvió con velocidad la sucesión en el banco de suplentes tras la salida de Walter Zunino, consumada luego de la dura caída por 4-0 frente a Talleres. Ante las alternativas que se barajaban —entre las que sonaron Gustavo Costas, Omar De Felippe y la dupla Orsi-Gómez—, el elegido para tomar las riendas del primer equipo fue un viejo conocido de la casa: Martín Palermo.

A 960 días de aquella recordada despedida tras consagrarse subcampeón de la Copa de la Liga 2023, el histórico goleador emprende su segundo ciclo en el club de Saavedra. Su arribo se da en un momento de doble exigencia, marcado por la inminente serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo de Chile y por la apremiante urgencia de sumar unidades en el plano doméstico para alejarse de la zona roja de la tabla anual.

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Un cuerpo técnico renovado y contrato hasta 2028

Tras su reciente paso por el fútbol brasileño, donde condujo a Fortaleza hasta las instancias finales del último Brasileirao, Palermo selló un vínculo contractual con el Calamar que se extenderá hasta diciembre de 2028.

Para esta nueva aventura en el fútbol argentino, el exdelantero estará acompañado por rostros conocidos y de confianza en su grupo de trabajo. Diego Cagna —su excompañero en Boca Juniors— y Damián Leyes se encargarán de la ayudantía de campo, mientras que la preparación física quedará en manos de Gastón Mendoza y Esteban Herrera.

El posteo de Platense sobre la vuelta de Palermo

La agenda del flamante cuerpo técnico no da tregua: este mismo miércoles por la tarde encabezarán su primera práctica en el predio de Miraflores con la mente puesta en el exigente compromiso del próximo sábado frente a Independiente en condición de visitante.

La urgencia local y el sueño continental

El desafío que afronta el "Titán" no está exento de turbulencias. Platense atraviesa un pasar deficitario en el ámbito doméstico, acumulando una racha negativa que se extiende desde febrero y que lo deposita en el puesto 27° de la tabla acumulada, producto de apenas cuatro victorias en 21 presentaciones oficiales durante la temporada bajo la dirección técnica interina y previa.

En su primera etapa al frente del Calamar, el saldo estadístico de Palermo marcó 46 encuentros disputados, con 17 triunfos, 12 igualdades y 17 caídas. Hoy, la realidad institucional exige reordenar la columna vertebral de un plantel golpeado, equilibrar el promedio para evitar sufrimientos con el descenso y sostener encendida la ilusión de hacer historia en el plano internacional, donde la serie copera frente al conjunto chileno se robó todas las expectativas del pueblo calamar.

BP