La final del Torneo Clausura 2026 se jugará en el Estadio Único de La Plata

AFA dio la nota al confirmar, mediante su Comité Ejecutivo, que la final del Torneo Clausura 2026 se disputará en el Estadio Único de La Plata, nombrado Estadio Único Diego Armando Maradona tras el fallecimiento del astro en 2020.

Estadio Único de La Plata

La cancha inaugurada en 2003 tuvo un largo periodo de desuso luego que Estudiantes de La Plata dejara de utilizarlo para retomar la localía en el reinaugurado Estadio UNO en 2019. Durante el año pasado la AFA realizó distintas acciones junto a Axel Kicillof y lanzó un “masterplan” para ponerlo en valor, rebautizándolo como “Estadio Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo”.

El Único de La Plata recibirá la final del Clausura 2026

En septiembre de 2025 el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA y presentó junto a Claudio Tapia el comienzo de las obras del Estadio Único.

Chiqui Tapia y Axel Kicillof

Tapia estimó ese día que el estadio volvería a estar operativo para marzo de 2026, y hace pocas semanas la AFA publicó un video mostrando el estado de las obras en campo de juego, techo, iluminación e infraestructura de interiores.

Claudio Tapia rompió el silencio tras la derrota de la Selección Argentina y respondió a las teorías sobre la final ante España

Sede de la Copa América 2011 y casa principal de la Copa Mundial Sub-20 en 2023, su último gran evento de fútbol, albergó las semifinales, el tercer puesto y la final que Uruguay le ganó a Italia.

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura 2026

La final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, con horario a confirmar. El partido tendrá público de los dos equipos que lleguen a la instancia, y la Provincia de Buenos Aires debutará como organizadora tras dos ediciones en Santiago del Estero y una, la última, en Córdoba.

Tuit de Liga Profesional sobre la final en La Plata

Los octavos de final serán del 21 al 22 de noviembre, los cuartos del 28 al 29 y las semifinales se disputarán el 5 o 6 de diciembre, siempre en el estadio del equipo que haya finalizado mejor ubicado en la Fase de Grupos, que se extenderá hasta el 8 de noviembre.

Liga Profesional también oficializó que una semana después de la final del Clausura 2026, el 19 de diciembre, se jugará en Córdoba el Trofeo de Campeones, ese que enfrentará a Belgrano contra quien resulte campeón del torneo actual.

Belgrano irá por otro título en el Kempes

El Pirata, campeón del Apertura, volverá a jugar en el Kempes como sede neutral, tras lograr ahí su título ante River.

NZ