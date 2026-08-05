Escándalo en la FIFA: Infantino quiere sacarle la final del Mundial 2030 a Europa

El fútbol internacional volvió a sacudirse tras la revelación de una explosiva maniobra de Gianni Infantino en las altas esferas de la FIFA. Según informó la prensa europea, el presidente del organismo propuso entregarle a Marruecos la organización de la gran final de la Copa del Mundo 2030. El acuerdo secreto busca garantizar el respaldo político de la confederación africana para abrochar su reelección en el cargo.

Gianni Infantino con la Copa del Mundo

Tres lesionados, Lionel Scaloni en búsqueda de los penales y un cruce con Dibu Martínez: la nueva versión sobre la final del Mundial 2026

La propuesta de Infantino contempla que el partido decisivo del centenario mundialista se dispute en el imponente Gran Estadio de Casablanca. A cambio de este privilegio histórico para el continente africano. Esta movida dirigencial provocó un inmediato malestar en las federaciones de España y Portugal, socias organizadoras del torneo junto al país africano. Ambas entidades europeas daban por sentado que la mítica definición se jugaría en suelo ibérico, teniendo al Estadio Santiago Bernabéu o al Camp Nou como los escenarios favoritos.

En la sede central de la FIFA, los movimientos para las próximas elecciónes presidenciales comenzaron a acelerarse a un ritmo vertiginoso. Ante las críticas crecientes por el apretado calendario, negocios turbulentos y las tensiones institucionales, Infantino busca cerrar filas en la confederación africana para desactivar cualquier oposición interna.

La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para 2030 —que también incluirá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay— atraviesa así su primer gran conflicto de intereses. La decisión final sobre la sede de la final promete desencadenar una dura batalla política en la cancha dirigencial durante los próximos meses.

El Mundial 2030 será la primer cita máxima del fútbol tricontinental

Milan vs Inter: con emotivo homenaje a Franco Baresi, y sin Lautaro Martínez, el Derbi de Milán terminó en empate

ESCANDALO FIFA-INFANTINO

El dirigente suizo intentó avanzar con el proyecto FIFA Forward Enterprises (FFE), una iniciativa destinada a vender un porcentaje de los derechos comerciales del Mundial a fondos de inversión privados. La respuesta desde el viejo continente fue fulminante: las 55 federaciones europeas amenazaron con retirar a sus selecciones de las competencias internacionales si el plan no se archivaba de inmediato.

El detonante de la crisis radicó en la intención de abrir la Copa del Mundo al capital privado a través de un grupo inversor en el que colaboraba J.P. Morgan y firmas vinculadas a capitales norteamericanos. A cambio, la FIFA prometía un pago único de 20 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones asociadas. Sin embargo, la movida económica ocultaba una jugada millonaria: se filtró que el propio Gianni Infantino percibiría un sueldo multiplicado por diez si la privatización se concretaba.

UEFA apunta a Infantino

Real Madrid cedió a Franco Mastantuono a Fiorentina: los detalles del préstamo

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, lideró la resistencia de manera unánime. Desde Nyon catalogaron la propuesta como un intento de mercantilizar el torneo más sagrado de la pelota y advirtieron que la Copa del Mundo no puede tratarse como un mero activo financiero. La presión sumó el apoyo de la Concacaf e influyentes dirigentes como Nasser Al-Khelaïfi, logrando que el proyecto fuera retirado de la mesa.

Pese a que la FIFA dio marcha atrás para frenar el conflicto, la fractura con Europa es total e irreversible. La UEFA solicitó formalmente a la entidad que preserve toda la documentación del proyecto y evalúa iniciar acciones legales por irregularidades en la gobernanza. Al mismo tiempo, federaciones europeas como Finlandia, Noruega y Gales le quitaron el respaldo político a Infantino de cara a las elecciones de 2027.

LT.