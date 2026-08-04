Crisis en la FIFA: Jordania aseguró sufrir un "chantaje" para darle apoyo a Gianni Infantino

La crisis que se desencadenó en la FIFA por el fallido plan privatizador sumó un nuevo capítulo este miércoles. El príncipe Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación de Fútbol de Jordania y exvicepresidente de la FIFA por Asia, acusó públicamente a la FIFA de Gianni Infantino por recurrir al "chantaje" institucional para asegurar respaldos de las asociaciones miembro.

Grave denuncia a la gestión de Infantino

A través de un extenso comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el dirigente jordano —quien fue vicepresidente del organismo y rival directo del actual mandamás en las elecciones de 2016— arremetió contra la conducción actual de la Casa Madre. El medio hermano del rey de Jordania expuso una serie de irregularidades que afectaron directamente a su país en el último tiempo.

Tuit del príncipe Ali Al Hussein

“Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra FA y tuvimos que lidiar con enormes obstáculos”, comenzó el descargo que apuntó de lleno contra la conducción de la FIFA y los Estados Unidos.

Visados, premios impagos y una fuerte acusación

Entre los puntos más críticos, el dirigente apuntó a los severos inconvenientes de visado que padecieron los hinchas para ingresar a los Estados Unidos, las altas tasas aplicadas por el gobierno norteamericano y el polémico impago de los premios a los futbolistas durante la Copa Árabe de Catar, disputada en diciembre de 2025.

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"Durante meses, la FIFA se negó a ayudarnos con estas cuestiones o con otras, hasta que se me dijo verbalmente, durante el Mundial, que si apoyaba a Infantino, ello contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra federación", reveló Ali bin Al Hussein.

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La postura de Jordania y la oposición creciente

Frente a esta situación, el titular de la federación jordana remarcó la postura ética de su país para frenar los atropellos dirigenciales. "En Jordania estamos orgullosos de defender valores éticos. No lo hemos apoyado antes y desde luego no vamos a hacerlo ahora. Toda esta situación se parece a un chantaje y nos negamos a ceder", sentenció con firmeza.

Esta fuerte acusación se suma a un frente opositor cada vez más amplio contra Gianni Infantino, salpicado por el fracaso de su proyecto para abrir torneos a inversores privados y generando dudas en la antesala de las elecciones presidenciales de marzo.

NZ