“Por siempre capitán”, escribió AC Milan en el inicio de su despedida formal a Franco Baresi, quien falleció este viernes 31 de julio a los 66 años tras pelear con una enfermedad. “Anunciar la pérdida de alguien que encarnaba el corazón y el alma del AC Milan es increíblemente difícil. Pero todos en el Club y todos los milanistas debemos honrar la memoria de Franco Baresi”, publicó el club.

Franco Baresi

El emotivo homenaje del plantel de Milan a Franco Baresi

El primer equipo del Milan se encuentra en Perth, Australia, realizando su pretemporada 2026/2027. Ante la noticia del fallecimiento de Baresi, el entrenador Rubén Amorim junto a los jugadores para realizar un homenaje.

El club captó el momento y lo publicó en redes sociales, con la camiseta de Franco Baresi en el corazón de la ronda. “Debemos ser fuertes y reunir hasta la última gota de energía, incluso en estos momentos tan tristes. En memoria de Franco, permanecemos unidos, sabiendo que nos guiará e impulsará a lo largo de nuestra trayectoria rossonera. Para siempre. Porque Baresi es para siempre”, cerró el club.

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Franco Baresi, sinónimo de Milan

Franco Baresi realizó toda su carrera deportiva en el AC Milan, club al que llegó en edad de juvenil y en el que permaneció durante 20 temporadas. Debutó el 23 de abril de 1978, primero de sus 719 partidos oficiales con Il Diavolo, donde marcó 33 goles.

Franco Baresi

Considerado el mejor defensor de su tiempo, y uno de los mejores de la historia, Franco Baresi fue capitán de la reconstrucción histórica de Milan bajo el ala de Arrigo Sacchi, y su continuidad con Fabio Capello. Ganó 15 títulos, destacando seis Scudettos, tres Champions League y dos Copas Intercontinentales.

Milan retiró la camiseta número 6 en su honor, tal como Napoli hizo con Maradona. Franco Baresi era, desde 2020, vicepresidente honorario de la institución.

NZ