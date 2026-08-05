Tres lesionados, Lionel Scaloni en búsqueda de los penales y un cruce con Dibu Martínez: la nueva versión sobre la final del Mundial 2026

Une nueva versión de los hechos de la Final del Mundo trascendió en las últimas horas. Desde el canal de streaming de Azzaro, confirmaron que hubo tensión en la previa del partido, ya que varias lesiones habrían hecho que Lionel Scaloni plantee una visión, en la que un referente no estuvo de acuerda.

Todo comenzó durante los habituales movimientos precompetitivos de la, cuando el cuerpo técnico encendió las alarmas por el estado del plantel. Tres jugadores fundamentales, entre ellos los centrales Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, sufrieron un repentino tirón muscular que los marginó de estar al cien por ciento desde lo físico.

Boca vs Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: a qué hora es y por dónde ver el partido en vivo

Ante este panorama desolador en el fondo de la cancha, el entrenador de Pujato tomó una decisión drástica y pragmática para cuidar el arco del Dibu Martínez. Scaloni planteó un esquema marcadamente defensivo, apostando por replegar al equipo para aguantar el resultado, una postura que iba totalmente a contramano de la identidad de este grupo campeón.

La estrategia conservadora no cayó nada bien en el núcleo duro del vestuario y la respuesta no se hizo esperar antes de saltar a la cancha. Fue entonces cuando Dibu Martínez, fuertemente respaldado por otros pesos pesados del plantel, alzó la voz para pronunciarse en contra de la propuesta del DT, exigiendo mantener el protagonismo ofensivo en todo momento.

Este picante intercambio de opiniones dejó en evidencia el carácter forjado de una camada que no negocia su forma de jugar a la pelota bajo ningún contexto. Pese a la altísima tensión palpable en los pasillos, los jugadores lograron imponer sus condiciones tácticas, dejando en claro que el hambre de gloria sigue intacto puertas adentro.

LT.