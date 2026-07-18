Cómo fue el último partido entre Argentina y España antes de la gran final del Mundial 2026

El destino y el fútbol quisieron que la suspendida Finalissima de marzo encontrara su revancha en el escenario más imponente posible. Este domingo, la Selección Argentina y España definirán el Mundial 2026 en los Estados Unidos, marcando el reencuentro de dos potencias que llevan casi una década sin cruzar sus caminos.

Para dimensionar la magnitud del choque en Nueva Jersey, hay que repasar los libros de historia: a excepción de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, donde la Albiceleste se impuso por 2-1 con un doblete de Luis Artime, todos los enfrentamientos restantes entre ambos seleccionados se dieron en el marco de encuentros amistosos.

La última vez: una noche para el olvido en el Metropolitano

El antecedente más fresco en la memoria colectiva se remonta al 27 de marzo de 2018, a solo meses del inicio de la Copa del Mundo de Rusia. Aquella jornada en el Estadio Metropolitano de Madrid terminó siendo una de las pesadillas más grandes de la era moderna para el combinado nacional, que sufrió una durísima e histórica goleada por 6-1 ante una España que desparramaba jerarquía colectiva.

Con un triplete de Isco y las apariciones de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas, la Roja de Julen Lopetegui desnudó todas las falencias de la Selección que conducía Jorge Sampaoli.

Nicolás Otamendi, de cabeza, anotó el único descuento de una tarde para el olvido. La gran particularidad de esa exhibición fue la ausencia de Lionel Messi, quien vio el partido desde un palco debido a una inoportuna lesión muscular.

A pesar del paso del tiempo y del recambio generacional profundo que vivieron ambas plantillas, cinco futbolistas argentinos que sumaron minutos en aquella dura tarde madrileña tienen la oportunidad de tomarse revancha este domingo: el propio Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

España 6 - 1 Argentina

En la vereda de enfrente, el único sobreviviente de aquella estructura es el mediocampista Rodri, hoy eje central del equipo de Luis de la Fuente.

El último festejo argentino: baile al campeón del mundo en Núñez

Para encontrar la última alegría de la Albiceleste frente a los europeos, hay que viajar un poco más atrás en el tiempo, específicamente a septiembre de 2010. Pocas semanas después de haberse coronado campeona del mundo por primera vez en Sudáfrica, la selección española de Vicente del Bosque visitó un Estadio Monumental repleto para disputar un duelo de exhibición.

Aquella tarde, el equipo dirigido de forma interina por Sergio Batista firmó una actuación soberbia y goleó 4-1 a los monarcas del planeta. Con pinceladas de alto vuelo, los goles de la victoria fueron obra de una delantera de ensueño: Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero, mientras que Fernando Llorente decoró el marcador para la visita.

FMZ