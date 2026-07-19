Cuántos títulos oficiales tiene la Selección Argentina

En los últimos años, la Selección Argentina consolidó su posición como la selección nacional más laureada de la historia del fútbol mundial. Tras un ciclo exitoso que combina títulos continentales y mundiales, el conjunto nacional alcanza la cifra de 23 títulos oficiales de selecciones mayores.

El club de los ocho: cuáles son las únicas selecciones que ganaron la Copa Mundial de la FIFA

El desglose del palmarés histórico de la Selección Argentina

La vitrina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es, actualmente, la más envidiada del planeta. El desglose detallado de estas 23 conquistas, validadas tanto por la FIFA como por la Conmebol, es el siguiente:

3 Copas Mundiales de la FIFA: El máximo trofeo del fútbol se obtuvo en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

16 Copas América: Argentina se mantiene como la máxima ganadora histórica del certamen continental. Los títulos fueron obtenidos en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y la edición más reciente de 2024.

2 Copas de Campeones Conmebol-UEFA : El equipo nacional ha demostrado su jerarquía en el duelo intercontinental, tanto en la histórica Copa Artemio Franchi (1993) como en la moderna Finalissima (2022) frente a Italia.

1 Copa Confederaciones: Conseguida en 1992 en Arabia Saudita, bajo su denominación original de Copa Rey Fahd.

1 Campeonato Panamericano: Logrado en el año 1960 en Costa Rica.

Un legado que sigue creciendo

Este dominio no es casualidad, sino el resultado de un ADN futbolístico que ha sabido reinventarse a través de las décadas. Desde las primeras conquistas en el Sudamericano de la década del 20 hasta la era actual liderada por Lionel Scaloni y Lionel Messi, la Selección Argentina ha logrado sostenerse en la cima de la pirámide.

Con 23 títulos en su haber, la Albiceleste no solo ostenta el récord de trofeos oficiales, sino que mantiene viva la llama de la competitividad, preparándose para seguir escribiendo páginas doradas en la historia grande del deporte internacional.

BP