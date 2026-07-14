En la misma línea de Scaloni, Julián Álvarez palpitó el duelo contra Inglaterra: "Es especial, pero no deja de ser un partido"

La expectativa es máxima. Este miércoles, desde las 16:00, la Selección Argentina se medirá ante Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026. Tras su actuación consagratoria en la victoria por 3-1 ante Suiza en cuartos de final, Julián Álvarez tomó la palabra para analizar un encuentro que, por historia y contexto, excede lo estrictamente deportivo.

Si bien el delantero reconoció que se trata de un choque con una carga simbólica inevitable, intentó bajar las pulsaciones al sostener que, en última instancia, "no deja de ser un partido". El atacante del Atlético de Madrid se alinea así con el discurso del cuerpo técnico, priorizando la ejecución táctica por sobre el peso del pasado.

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Un desafío de alto nivel contra el equipo de Tuchel

Al ser consultado sobre el rival, Álvarez no escatimó elogios para el conjunto dirigido por Thomas Tuchel. "A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte. Tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, así que no sorprende que esté en semifinales. Sabemos que no va a ser fácil", admitió con cautela.

Para el surgido de River, la clave argentina estará en la capacidad de resiliencia que el grupo ha demostrado a lo largo de este torneo: "Los partidos de eliminación directa nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo sabe adaptarse a cada momento y lucha hasta el final".

Julián Álvarez en el Mundial 2026

La conexión con Messi: un sueño cumplido

En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, Julián también se tomó un tiempo para reflexionar sobre su presente al lado de Lionel Messi, un vínculo que va más allá de lo profesional.

"Crecí viéndolo jugar, es el ídolo mío y de mi hermano. Hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr cosas importantes y ayudarlo, es un sueño cumplido", confesó el jugador, quien destaca que, a pesar del paso del tiempo, la base del equipo mantiene la esencia que los llevó a la gloria en Qatar.

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Mentalidad ganadora: el camino a la final

Más allá de las individualidades, Álvarez subrayó que el éxito de este ciclo se basa en la competencia interna y la entrega absoluta de cada integrante del plantel. "Todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta; hay que brindarse al máximo", remarcó.

Con la mirada puesta en el estadio y el objetivo de alcanzar una nueva final mundialista, Julián Álvarez se perfila como una de las cartas principales de la Scaloneta para desarticular a la sólida defensa inglesa. La receta parece clara: mantener la cabeza fría, pero con la garra necesaria para defender la historia de la Albiceleste.

BP