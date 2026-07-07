Ahí está el Campeón de Europa

Vamos rumbo a Atlanta, donde Argentina se enfrentará a Egipto mañana temprano. En las profundidades del Estado de Georgia, en un pueblo llamado Dublin, paramos a ver el duelo entre España y Portugal. Hay un Sports Bar. Hermoso. Seis grandes pantallas: el Tenis de Wimbledon, Fútbol Americano, Béisbol… Conseguimos que en una nos pongan el partido, creo que será la primera vez que se vea un partido de fútbol en Dublin.

Cómo está el cuadro hasta hoy

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El Campeón de Europa toca rápido, Dani Olmo lo deja solo a Mikel Oyarzábal y no, no es ni Mbappé, ni Haaland, ni Kane. Ni siquiera este Cristiano Ronaldo de 41 años que al menos acierta al arco para encontrarse con Unai Simón. El crack de España es Lamine Yamal, se acomoda para su zurda, lo hace volar a Costa y el rebote lo coloca Baena al ladito del palo, y Diogo Costa saca una mano impecable.

Nuno Mendes está haciendo un partidazo, lo marca a Lamine, juega, llega, pero cuando Yamal le acelera por quinta vez, le rompe y tiene que salir lesionado. A España le cuesta llegar, Portugal prácticamente no toca la pelota. Un tirito de Baena es lo más peligroso y Lamine la pide para encarar a Semedo.

Mikel Merino, el héroe de la tarde

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España circula y circula, nos duerme a todos, lo duerme a Portugal que mira como en el minuto 90 tocan Fabián, Rodri y Ferran Torres que se inventa un pase al claro para la entrada de Mikel Merino. El Conde entra al área y define con elegancia, sin despeinarse.

Como aquella tarde inolvidable de Stuttgart en que le marcó el gol a Alemania. Intentará la heroica Portugal con un cabezazo de Bernardo y otro de João Neves pero el 1 a 0 será el resultado final y España avanza a los Cuartos de Final merecidamente. Portugal, con Cristiano, vuelve a realizar otro discreto Mundial.

Andrés Margolles

Dublin, Georgia, Estados Unidos, 06-07-2026