"Se siente diferente": El sugestivo mensaje de Inglaterra en la previa del duelo histórico ante Argentina

El Mercedes-Benz Stadium se prepara para un enfrentamiento que trasciende lo deportivo. Argentina e Inglaterra, dos potencias con historias cruzadas y una rivalidad forjada en los libros de texto y el campo de juego, se medirán hoy a partir de las 16:00 (hora argentina) por un lugar en la gran final del Mundial 2026.

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra en un clásico histórico por el pase a la Final del Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra y un día cargado de expectativas

La temperatura del partido subió considerablemente tras el posteo realizado por la cuenta oficial de la Selección de Inglaterra (@England) en X (antes Twitter). "Algunos días por la mañana simplemente se sienten diferentes. Este es uno de ellos", reza el mensaje que acompaña el inicio de la jornada de este 15 de julio.

La frase, cargada de una mística especial, no tardó en volverse viral. Para los ingleses, este encuentro representa mucho más que un simple pase a la final: la prensa británica, encabezada por el Daily Mail, no ha dudado en calificarlo como "el partido más importante en 60 años", sugiriendo que una victoria ante el equipo de Lionel Messi sería el vehículo perfecto para la redención y el inicio de una nueva era de gloria para los dirigidos por Thomas Tuchel.

El peso de la historia y el presente

El último duelo oficial por Copa del Mundo entre ambos data de 2002, por lo que este choque en el Mundial 2026 llega después de más de dos décadas de espera. Mientras que en Argentina se recuerda con especial sensibilidad el legado de 1986, en Inglaterra ven esta semifinal como la oportunidad de oro para desplazar a uno de los mayores exponentes de la historia del fútbol moderno.

A pesar de la carga emocional que los medios intentan imponer, desde el campamento argentino, Lionel Scaloni se ha mantenido fiel a su estilo. El técnico ha buscado quitar presión, insistiendo en que, aunque la historia pesa, dentro del rectángulo de juego se trata de un partido de fútbol que se definirá por detalles tácticos y ejecución.

Con la mirada del mundo puesta en Atlanta, la organización ha previsto un operativo de seguridad estricto debido a la enorme cantidad de aficionados que han llegado a la ciudad. España ya espera en la final tras superar a Francia, y hoy se completará el cuadro en una jornada que, tal como lo advirtió Inglaterra, se siente, desde temprano, como un día que quedará marcado en la memoria colectiva.

Mundial 2026: el emocionante video de la AFA antes de la semifinal de Argentina vs Inglaterra

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra?

El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. La transmisión estará disponible a través de Telefe, la TV Pública, DSports, TyC Sports y las plataformas digitales Disney+ y Paramount+.

BP