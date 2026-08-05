Tras el desembarco de Franco Colapinto en la Fórmula 1, a mediados de 2024 (Williams), muchos pilotos argentinos viajaron a Europa para participar en diferentes categorías como Matías Colnaghi (F3), Nico Varrone (WEC y F2) y Sacha Fenestraz (Súper GT y Súper Fórmula Japonesa). Ahora es el turno de Thiago Palotini y Federico Díaz Quaglia que debutaron este año en la F4 Italiana en Alpha54 Racing, un equipo creado por argentinos con apoyo argentino, que es una plataforma de desarrollo para pilotos sudamericanos que buscan insertarse en la alta competición europea.

Federico Díaz Quaglia y Thiago Palotini

Alpha54 Racing

El equipo fundado en Faenza (el ‘Motor Valley’ italiano) por los argentinos Nico Bianco y Diego Mandrini en asociación con Eric Borsani, pasó las pruebas en los circuitos de Cremona, Monza y Mugello y disputó 4 de las 7 rondas que tiene el Campeonato de la F4 Italiana FIA. Su objetivo es desarrollar pilotos sudamericanos y facilitar la transición a la F3 y F2, antesala de la F1. Bianco y Mandrini, que hasta 2025 se desempeñaban como mecánicos en el box de Racing Bulls, consiguieron apoyo económico argentino e italiano para dar vida a este proyecto que hizo su debut esta temporada.

Alpha 54 Racing

¿Porqué Alpha 54? Alpha por la etapa en Alpha Tauri, ahora Racing Bulls y 54 por el código telefónico internacional de Argentina. El equipo cuenta con un programa de desarrollo internacional que asegura a los pilotos que llegan a Europa con 14 o 15 años, preparación física, contención y el apoyo económico necesario para financiar la temporada de F4, con un costo estimado entre 400 y 600 mil euros, algo que Franco Colapinto no tuvo. El argentino llegó a Europa a los 14 años con el apoyo económico de su familia, vivió arriba de un taller mientras corría en la F4 Española y debutó en F2 como piloto de la Academia de Williams, gracias a patrocinadores argentinos impulsados por la campaña en redes de su amigo Bizarrap, hasta que dio el salto a la F1.

Fernando Alonso renovaría con Aston Martin por una fortuna: por qué su firma beneficiaría a Franco Colapinto en Alpine

Ahora Alpha54 se ha convertido en una plataforma de lanzamiento hacia la siguiente categoría, que este año cuenta con los pilotos Thiago Palottini y Federico Díaz Quaglia, dos jóvenes talentos argentinos que vienen del Kart. Palotini fue campeón en IAME, participó en el Rotax Argentina y fue ganador del Sudamericano Rotax. Díaz Quaglia consiguió títulos a nivel provincial y nacional, compitió en la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y la F4 brasileña.

Presentación del equipo

Alpha54 Racing fue presentado en la sede central del ACA (Automóvil Club Argentino) su patrocinador principal, junto a César Carman, presidente de la institución y representantes de YPF, BA Ciudad y Momo Official (marca italiana de accesorios y piezas de alto rendimiento de Milán) sus otros patrocinadores. En el evento donde estuvieron los fundadores del equipo, los pilotos y representantes del Ministerio de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Carman renovó el compromiso del ACA con pilotos argentinos y dijo “Hoy renovamos una tradición del Club de estar y servir de trampolín para impulsar a los jóvenes pilotos para que tengan éxito en el automovilismo mundial, como lo hizo en su momento con Fangio, Froilán, Reutemann y más recientemente con Franco Colapinto”.

Alpha 54 Racing

Cómo es la F4 Italiana

La categoría pertenece al campeonato de la FIA y por tanto, está bajo sus regulaciones igual que la F3, la F2 y la F1. El campeonato tiene 7 fechas para un calendario de 21 carreras, a razón de 3 por fin de semana y sólo admite pilotos mayores de 15 años. Lance Stroll, Oliver Bearman y Kimi Antonelli son algunos de los que pasaron por la F4 Italiana. Los pilotos corren con Tatoos, monoplazas de 170 HP con idénticas especificaciones, en los que no se admiten actualizaciones, para asegurar la igualdad técnica. En cada fecha hay 3 carreras clasificatorias o ‘mangas’ de 25 minutos, que ordena a los pilotos en 3 grupos según los tiempos: A, B y C.

Alpha 54 Racing

Cada grupo compite en 2 de las 3 mangas en un enfrentamiento cruzado donde los 15 primeros obtienen puntos y la sumatoria de puntos en las 3 mangas, determina el corte definitivo: los 36 clasificados que correrán en la final. Este año la F4 Italiana ya disputó 4 de las 7 rondas: Misano y Vallelunga en mayo, Monza en junio, Mugello el fin de semana del 25 al 26 de julio y para cerrar la temporada sólo faltan Imola (6 de septiembre), Misano (20 de septiembre) y Mugello el 25 de octubre.

El desembarco de Franco Colapinto fue un disparador para muchos jóvenes que ven en él un referente del camino a seguir y que ahora llegan a Europa sabiendo que tienen una plataforma de desarrollo que los ayudará en la transición.

NZ