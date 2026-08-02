Dramatismo en el TC en San Juan: un auto se prendió fuego en boxes cuando cargaba combustible

Minutos de máxima tensión se vivió este domingo durante la carrera final del Turismo Carretera en el autódromo San Juan Villicum, cuando el Ford Mustang del piloto uruguayo Mauricio Lambiris sufrió un impactante incendio mientras realizaba la recarga obligatoria de combustible en la zona de boxes.

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El episodio ocurrió justo en el instante en que el vehículo ingresó al pit lane para reabastecerse. Un derrame de nafta provocó una repentina llamarada que cubrió el sector lateral posterior del auto dejando una llama hasta dentro del box.

La rápida intervención de los asistentes de pista y el equipo con los matafuegos evitó que las llamas se propagaran al habitáculo. Mauricio Lambiris descendió del coche de inmediato y en todo momento se encontró fuera de peligro. Pese a lo espectacular de la secuencia de fuego y humo, el piloto de la ACTC resultó ileso y fue controlado de manera preventiva por el cuerpo médico de la categoría.

Desde las redes sociales se apunta directamente a la ACTC y la poca preparación hacia los equipos. Por el peligro que esto conlleva, la Fórmula 1 decidió prohibir el repostaje de combustible en las paradas de boxes.

LT.