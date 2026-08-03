Franco Colapinto volvió a ser nominado por la F1 al "Overtake of the Month"

La F1 volvió a nominar al piloto argentino Franco Colapinto al ‘Overtake of the month’, por el doble adelantamiento que realizó en el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps, sobre su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls). La maniobra, que pasó desapercibida por los fans, ya que el foco de la transmisión estaba en los primeros puestos, fue calificada por la F1, tras ver las ‘on-board’ como ‘salvaje, épica e increíble’ (Wild, epical footage, unbelievable racing”). La F1 subió el video a las redes.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica

Häkkinen-Colapinto, maniobra calcada

La acción de Colapinto, que apenas se mostró durante la carrera porque las transmisiones priorizan lo que pasa en la punta, no pasó desapercibida para los comentaristas y analistas deportivos que llevan años transmitiendo este deporte, que de inmediato la compararon con otro doble adelantamiento del piloto finlandés Mika Häkkinen en 2000. Häkkinen, que corría para McLaren, tenía adelante a Michael Schumacher (Ferrari) y Ricardo Zonta (BAR-Honda) y al igual que lo hizo Colapinto, vio un hueco y los pasó a ambos con una increíble precisión quirúrgica, saliendo de la recta de Kemmel hacia las S de Les Combes, sólo que Zonta, en su condición de rezagado, no opuso resistencia.

Luego de revisar la maniobra de Colapinto en las cámaras a bordo, la F1 concluyó que la maniobra, ejecutada con total precisión, revestía características únicas que valía la pena destacar, sobre todo en un circuito técnico y de difícil sobrepaso como es Spa-Francorchamps. En el giro 30 Colapinto salió de la recta principal para entrar en Eau Rouge y Radillon, curvas izquierda-derecha en ascenso y a fondo, directo hacia la recta de Kemmel, el punto más veloz del trazado.

Franco Colapinto en el Power Ranking de la Fórmula 1

Colapinto vio a su compañero Pierre Gasly (11°) peleando con Liam Lawon (Racing Bulls) por el 10° lugar, visualizó un hueco y sin dudar se lanzó sobre ellos en un doble adelantamiento, con una única y precisa maniobra para colocarse 10° en Les Combes (curvas 5 y 6). Esta acción no sólo le permitió sumar 1 punto, sino que sostuvo a Alpine 5° en Constructores. Tras la carrera Colapinto decía a ESPN “Obviamente muy feliz con el resultado, fue una buena carrera. Recuperé puestos, tuve suerte con la parada del SC y cuando puse gomas duras iba muy rápido. Sumar puntos con un auto que está costando, es positivo”.

Overtake of the Month: cómo votar por Colapinto

La maniobra de Franco Colapinto, nominada al adelantamiento del mes (julio) compite con otras 4, también seleccionadas por la Fórmula 1 para la votación que cierra el 5 de agosto a las 12 hora argentina. Los fans que deseen apoyar a Franco Colapinto pueden entrar en Crypto.com y votar de forma gratuita. Estas son las maniobras elegidas por la Fórmula 1:

-Max Verstappen adelantamiento sobre Lewis Hamilton en Hungría (26 de julio)

-Lewis Hamilton sobre Arvid Lindblad, también en Hungría

-Max Verstappen sobre Isack Hadjar en Silverstone (5 de julio)

Franco Colapinto en el GP de Bélgica

-Liam Lawson sobre Oscar Piastri y Arvid Lindblad en Austria (28 de junio).

-Franco Colapinto sobre Gasly y Lawson en Spa-Francorchamps (19 de julio)

Adelantamiento del año

Si Franco Colapino gana, la maniobra pasará automáticamente a la votación por el Adelantamiento del año (Overtake of the year) que la FIA da a conocer en la gala anual, al finalizar la temporada. Colapinto sabe de esto, porque en 2024 cuando apenas llevaba 2 meses en la F1, una maniobra suya fue nominada, ganó el adelantamiento del mes y también el del año, ante pilotos de la talla de Charles Leclerc y Oscar Piastri. La maniobra en cuestión fue un adelantamiento que realizó sobre el bicampeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) en el giro 4, en el GP de GP de EE.UU., en Austin. Colapinto que había largado 15, no sólo superó a Alonso, sino que logró ubicarse en el puesto 10° tras una increíble remontada con su FW46 sumando 1 punto para Williams, siendo un rookie.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica

Tras el parón veraniego en que las fábricas cierran obligadamente 2 semanas y todos toman vacaciones, Franco Colapinto regresará a la pista en Zandvoort, el 21 de agosto cuando la F1 inicie la actividad para el GP de Países Bajos. Hay mucha expectativa sobre su renovación en Alpine para la siguiente temporada, aunque Flavio Briatore parece seguir sus instintos y al igual que el año pasado, dilata la decisión para generar intriga y mucha publicidad, antes de dar la noticia.