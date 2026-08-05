Las piezas del mercado de pases de la Fórmula 1 comienzan a acomodarse durante el receso del verano europeo y las noticias resultan altamente favorables para el futuro de Franco Colapinto.

Tras semanas donde circuló la versión sobre un posible desembarco de Fernando Alonso en Alpine para la temporada 2027, lo que significaba que el argentino debía buscarse una nueva butaca en la Máxima Categoría, las negociaciones en Gran Bretaña indican que el bicampeón mundial renovará su vínculo con Aston Martin.

Fernando Alonso

El periodista especializado Marc Limacher reveló que el español solicitó 40 millones de dólares por temporada para estirar su contrato con la escudería británica hasta 2028, lo que representa un incremento sobre los 30 millones que percibe actualmente.

Si esto se concreta, se rompería la posibilidad de que el asturiano reencuentre su camino con Flavio Briatore en la estructura de Enstone y se consolidaría con la postura del equipo de mantener la alineación actual, con el argentino y Pierre Gasly.

Todo encaminado para la renovación de Colapinto

El escenario actual posiciona al piloto de Pilar con altísimas probabilidades de ratificar su permanencia en la máxima categoría junto a Pierre Gasly, quien posee contrato firmado hasta 2028.

Aunque aún no hay nada confirmado, la confirmación oficial sobre el segundo auto de Alpine podría concretarse en la antesala del Gran Premio de Países Bajos, previsto entre el 21 y el 23 de agosto, en una ventana de tiempo similar a la que utilizaría Aston Martin para oficializar la firma de Alonso.

Franco Colapinto

Desde Alpine, las declaraciones van en sintonía con la ratificación del joven argentino. El propio Briatore desactivó los rumores al valorar el crecimiento del número 43 durante su torneo de estreno como titular de la escudería francesa.

Sumado al respaldo económico garantizado por sus patrocinadores principales y a sus jornadas de trabajo en el simulador durante el receso, Colapinto encara el cierre del año con el sueño de asegurar su lugar en el Gran Circo de cara al 2027.

FMZ