Bicampeones del mundo: el exclusivo grupo de selecciones que conquistó la gloria dos veces consecutivas

En la historia de la Copa Mundial de la FIFA, obtener el título máximo es el sueño de cualquier nación. Sin embargo, inscribir el nombre en el trofeo en más de una oportunidad eleva a un equipo al estatus de leyenda. Dentro del selecto grupo de ocho campeones, existen selecciones que han logrado consolidar su grandeza alcanzando el bicampeonato mundial.

El club de los ocho: cuáles son las únicas selecciones que ganaron la Copa Mundial de la FIFA

Las selecciones con dos títulos mundiales

A lo largo de los casi 100 años de historia del certamen, dos selecciones nacionales han logrado tocar el cielo con las manos en dos ocasiones, marcando épocas doradas para sus respectivos países:

Uruguay (1930 y 1950): La selección "Celeste" fue la gran pionera del fútbol mundial. Se consagró campeona en la edición inaugural de 1930, jugada en casa, y protagonizó una de las mayores hazañas deportivas de la historia al ganar la final en 1950 frente a Brasil, en el recordado "Maracanazo".

Francia (1998 y 2018): El seleccionado galo consolidó su lugar entre los grandes a finales del siglo XX y principios del XXI. Primero, al coronarse como local en 1998 liderada por Zinedine Zidane, y luego reafirmando su jerarquía mundial con una nueva generación de estrellas en Rusia 2018.

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La dificultad de repetir la hazaña

Lograr dos títulos mundiales no solo requiere de una generación de futbolistas extraordinarios, sino también de una estructura que permita mantenerse en la cima del alto rendimiento a través de los años.

Mientras que algunas selecciones han logrado superar esta marca —como Brasil, Alemania, Italia y Argentina—, otras naciones históricas aún mantienen el desafío de sumar su segunda estrella. El hecho de que solo seis selecciones en total hayan ganado más de un Mundial subraya la extrema dificultad de la competencia y el peso de la historia sobre las camisetas que han sabido repetir la gloria en el escenario más importante del planeta.