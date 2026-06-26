Cabo Verde: el camino de la gran sorpresa del Mundial 2026 que jugará ante la Selección Argentina

El Mundial 2026 de las sorpresas nos regala el cruce menos pensado por cualquier analista en la previa del torneo. Cabo Verde estiró su sueño en territorio norteamericano, se plantó con autoridad en el Grupo H dejando en el camino a potencias históricas y abrochó un histórico segundo puesto que lo catapultó directo a medir fuerzas contra la Selección Argentina en los 16avos de final.

Se trata de un enfrentamiento completamente inédito en los libros de la Copa del Mundo, un choque de realidades opuestas que obligará a la Scaloneta a jugar con los ojos bien abiertos.

Cabo Verde será el rival de la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026: cuándo se juega, a qué hora y TV

¿Cómo juega Cabo Verde?

El conjunto africano, apodado popularmente como los Tiburones Azules, se ganó el respeto del continente futbolístico a base de un orden colectivo admirable, un despliegue físico extenuante que desgasta las posesiones rivales y la enorme figura de su experimentado arquero Vozinha, transformado en el gran héroe viral de la fase de grupos.

Cabo Verde, el combinado relevación del Mundial 2026

Bajo un libreto que prioriza el bloque bajo y las transiciones supersónicas de defensa a ataque, Cabo Verde llega a Miami con el pecho inflado, la moral por las nubes y con la absoluta tranquilidad que da el saber que ya cumplieron su objetivo y no cargan con ninguna presión.

Es justamente ese desarme de responsabilidades lo que vuelve sumamente peligroso al rival. La Selección Argentina, defensora del título, deberá apelar a su máxima concentración, mover la pelota con velocidad para desgastar el cerrojo defensivo y golpear en los momentos justos, evitando caer en la trampa anímica de un equipo que saldrá a jugar, sin dudas, el partido más trascendental de toda su historia.

Los resultados de Cabo Verde en el Mundial 2026

Lo de Cabo Verde en la Copa del Mundo es una de esas historias mágicas que solo el fútbol puede entregar. Los caboverdianos arrancaron su participación rompiendo absolutamente todos los pronósticos del planeta al plantarle un cerrojo táctico perfecto a España, rescatando un histórico empate 0-0.

En la segunda jornada, el combinado africano revalidó que no era una casualidad y le jugó de igual a igual a Uruguay, firmando un electrizante 2-2 con una demostración de despliegue físico descollante.

Cabo Verde 2 - 2 Uruguay

La clasificación histórica de este humilde seleccionado se consumó este viernes en la jornada de cierre del Grupo H. Cabo Verde se midió ante Arabia Saudita en un choque de dientes apretados y, con una solidez defensiva admirable que ya es su marca registrada, empató 0-0 y rescató el punto que necesitaba para meterse en los 16avos de final del Mundial 2026.

A qué hora y cuándo se jugarán los 16avos de final

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El mismo se podrá ver a través de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y la señal internacional de DSports.

FMZ