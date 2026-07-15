Cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que jugó la final de un Mundial

La Selección Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y se clasificó a la séptima final de su historia. Del otro lado está España, que viene de vencer por 2 a 0 a Francia y espera la definición del domingo para intentar conseguir su segunda estrella.

Hasta el registro de este domingo, la Albiceleste ganó tres finales y perdió la misma cantidad, por lo que la final ante La Roja dictaminará si el historial terminará positivo o negativo.

Por otro lado, la vigencia es total: de los últimos cuatro certámenes mundialistas, la Selección consiguió llegar a la última instancia en tres de ellos: Brasil 2014, Qatar 2022 y, ahora, Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cuándo y dónde se juega la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España: fecha, hora y TV

Uruguay 1930: Argentina 2-4 Uruguay

La primera oportunidad se dio en Uruguay 1930, el primer Mundial disputado en la historia. En el estadio Centenario de Montevideo y ante 70 mil personas, se vivió el primer gran clásico rioplatense a escala global.

Argentina comenzó perdiendo temprano con un tanto de Pablo Dorado a los 12 minutos, pero el equipo reaccionó con muchísima personalidad. Gracias a los goles de Carlos Peucelle y de Guillermo Stábile, la Albiceleste logró darlo vuelta para irse 2-1 arriba al descanso. Sin embargo, en el segundo tiempo, el empuje físico de los uruguayos y el desgaste nacional revirtieron la historia. Con goles de Pedro Cea, Santos Iriarte y Héctor Castro, la Celeste terminó imponiéndose 4 a 2 para quedarse con la primera copa de la historia.

Argentina 1978: Argentina 3-1 Países Bajos

La segunda final se dio 48 años después en el país, en un contexto sociopolítico sumamente oscuro y de extrema tensión debido a la dictadura militar. En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por César Luis Menotti había consolidado una identidad de juego ofensiva, vistosa y de mucha dinámica.

La gran cita fue en un Monumental repleto y cubierto por una histórica lluvia de papelitos. Argentina se puso en ventaja a través de Mario Alberto Kempes en el primer tiempo, pero la Naranja Mecánica empató sobre el final con un cabezazo de Dick Nanninga y estuvo a punto de ganarlo en la última jugada con un tiro en el palo de Rob Rensenbrink.

Ya en el tiempo suplementario, emergió la figura colosal del Matador Mario Alberto Kempes para marcar el 2-1 tras una guapeza en el área, y más tarde Daniel Bertoni selló el 3-1 definitivo que le dio a la Argentina la primera estrella de su historia.

México 1986: Alemania 2-3 Argentina

El Mundial de México 1986 quedó grabado a fuego en el recuerdo por ver a Diego Armando Maradona en su nivel más excelso, marcando una superioridad individual nunca antes vista en un torneo de esta magnitud.

Tras dejar en el camino a Inglaterra en cuartos con "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", el conjunto conducido por Carlos Salvador Bilardo se plantó en la final del Estadio Azteca ante la poderosa Alemania Federal de Franz Beckenbauer.

Argentina jugó un partido tácticamente perfecto durante más de una hora. Se puso en ventaja 2-0 gracias a un cabezazo de José Luis "Tata" Brown y una gran definición de Jorge Valdano tras una contra letal. Sin embargo, los alemanes reaccionaron con su histórico orgullo y empataron el encuentro en una ráfaga con dos tiros de esquina convertidos por Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler.

Cuando el drama parecía adueñarse de la tarde, apareció la magia del Diez: a los 84 minutos, bajo una marca asfixiante, Maradona metió una asistencia de cachetada magistral para dejar correr a Jorge Burruchaga, quien definió cruzado ante la salida de Harald Schumacher para estampar el 3-2 y levantar la segunda copa del mundo.

Italia 1990: Argentina 0-1 Alemania

Cuatro años más tarde, la historia volvió a cruzar a los mismos protagonistas en el Estadio Olímpico de Roma, pero esta vez con un desarrollo y un desenlace completamente distintos. La Selección Argentina llegó diezmada, con un Maradona jugando con el tobillo izquierdo completamente infiltrado y destrozado, y con piezas clave suspendidas como Claudio Paul Caniggia.

La final fue sumamente deslucida, áspera y friccionada, con una Argentina replegándose para aguantar los embates alemanes y sufriendo las expulsiones de Pedro Monzón y Gustavo Dezotti.

Cuando parecía que el partido se encaminaba inevitablemente a otra tanda de penales salvadora, el árbitro uruguayo Edgardo Codesal cobró un polémico penal para los europeos por una supuesta falta de Roberto Sensini sobre Rudi Völler. A los 85 minutos, Andreas Brehme remató cruzado y esquinado; Goycochea adivinó la intención pero no llegó, decretando el 1-0 que le quitó la ilusión del bicampeonato.

Brasil 2014: Argentina 0-1 Alemania

Tras 24 años de ausencias en el partido definitorio, una nueva generación liderada por Lionel Messi y dirigida tácticamente por la sabiduría de Alejandro Sabella logró devolver a la Argentina al plano más alto. En el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la Selección enfrentó a la aplanadora alemana que venía de meterle siete goles a Brasil.

A diferencia de lo que muchos preveían, Argentina planteó un partido defensivamente impecable y tuvo las situaciones de gol más claras de la tarde, incluyendo un mano a mano desviado de Gonzalo Higuaín, un remate cruzado de Lionel Messi que pasó rozando el palo y una definición por arriba de Rodrigo Palacio.

El partido fue sumamente parejo y físico, lo que obligó a disputar el tiempo suplementario. En el minuto 112 del alargue, cuando los penales ya se asomaban en el horizonte, André Schürrle desbordó por la izquierda y metió un centro para Mario Götze, quien controló de pecho y definió cruzado para marcar el 1-0 que rompió el corazón de todo el pueblo argentino.

Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia

La última final disputada por la Selección es considerada de forma unánime por la prensa y los hinchas como el partido más dramático, cambiante y emotivo en la historia de los mundiales. La Scaloneta borró de la cancha a la defensora del título durante 80 minutos con una exhibición de fútbol total, poniéndose en ventaja por 2-0 gracias a un penal ejecutado por Lionel Messi y un golazo de contragolpe perfecto de Ángel Di María.

Sin embargo, cuando el partido parecía resuelto, apareció la jerarquía individual de Kylian Mbappé, quien marcó un doblete en apenas dos minutos (uno de penal y otro con una volea espectacular) para forzar el alargue.

En el tiempo suplementario, el drama fue absoluto: Messi volvió a adelantar a la Selección tras capturar un rebote dentro del área, pero una mano de Gonzalo Montiel le dio un nuevo penal a Francia que Mbappé cambió por gol para sellar su triplete y el 3-3.

En la última jugada del partido, Emiliano Dibu Martínez realizó la atajada más importante de la historia de los mundiales al taparle un mano a mano increíble con el pie a Randal Kolo Muani.

En la tanda de penales, el propio Dibu se agigantó al atajar el remate de Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni desvió el suyo, y Montiel convirtió con frialdad el penal definitivo para que Argentina gritara campeón por tercera vez y Messi levantara la copa al cielo de Doha.

FMZ