Dylan Gorosito blindado por Boca: su millonaria cláusula de rescisión

En plena reconstrucción del plantel para afrontar el segundo semestre de este 2026, la dirigencia de Boca sumó una noticia clave para el futuro del club. Con Juan Román Riquelme a la cabeza, el Xeneize anunció de manera oficial la mejora y extensión del contrato de Dylan Gorosito, una de las joyas de mayor proyección surgidas de Boca Predio.

El lateral derecho nacido en Moreno, que tenía un vínculo inicial hasta finales de 2028, prolongó su contrato hasta diciembre de 2030. Esta renovación no solo incluye una sustancial mejora salarial, sino también un blindaje absoluto.

Dylan Gorosito junto a su familia en las oficinas de Boca

Su cláusula de rescisión fue elevada y se ubica ahora entre los 15 y 20 millones de dólares. "Seguir en casa, el mayor orgullo", expresó el juvenil de 20 años en sus redes sociales, acompañando sus palabras con las fotos del momento de la firma.

La decisión de asegurar el futuro de Gorosito llega de la mano con el nuevo ciclo futbolístico del club. Tras haber quedado algo relegado durante las gestiones de Fernando Gago y Claudio Úbeda, el actual director técnico, Rodolfo Arruabarrena, ya avisó que lo quiere bien cerca del primer equipo y lo promovió para realizar la pretemporada con el plantel profesional.

El puesto de lateral derecho viene sufriendo una fuerte reconfiguración en la Ribera. Luego de que Juan Barinaga y Marcelo Weigandt quedaran separados del plantel conducido por el Vasco, la dirigencia se movió rápido en el mercado de pases: apenas 24 horas antes de la firma de Gorosito, Boca concretó el arribo del uruguayo Leandro Lozano. En este nuevo escenario, el juvenil peleará un lugar mano a mano con el experimentado charrúa de 27 años.

Un camino de Selección y ADN de Boca Predio

Dylan Gorosito llegó a las categorías infantiles de Boca en 2014, con apenas 8 años, cumpliendo todo el proceso formativo. Su nombre hizo ruido el 27 de marzo de 2024, cuando Mariano Herrón lo hizo debutar ante Unión, convirtiéndose en el primer futbolista de la categoría 2006 en jugar en la Reserva Xeneize.

Su estreno en Primera División se dio solo cuatro meses después de aquel hito. El 21 de julio de 2024, de la mano de Diego Martínez, disputó los primeros 45 minutos en el empate 2-2 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Dylan Gorosito ya fue convocado a la Selección Argentina

Su segundo y último partido oficial en Boca ocurrió el 24 de febrero de este año en Salta, donde sumó 16 minutos bajo el interinato de Claudio Úbeda en el triunfo 2-0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Más allá de su poca continuidad en la Primera de Boca, su disciplina táctica y su notable proyección ofensiva lo transformaron en un habitual convocado a las juveniles de la Selección Argentina.

FMZ