La reacción de los jugadores de Argentina al himno en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a paralizar al planeta en una nueva final de la Copa del Mundo 2026 frente a España. Sin embargo, los corazones albicelestes se detuvieron unos instantes antes del inicio. La encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino fue María Becerra, quien conmovió a toda la cancha y desató una efusiva respuesta por parte de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni.

La interpretación de la oriunda de Quilmes, que venía de una maratónica gira por Europa, caló hondo en la fibra íntima de la Scaloneta. Apenas empezó a sonar su voz, las cámaras de la transmisión oficial captaron las lágrimas de referentes como Rodrigo De Paul y Emiliano "Dibu" Martínez. El capitán Lionel Messi, abrazado a sus compañeros, se mostró profundamente quebrado por la potencia de una versión que combinó el respeto clásico con su impronta pop.

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El clima que se vivió en las tribunas del gigante norteamericano potenció la energía del plantel. Con miles de banderas celestes y blancas flameando, los jugadores gritaron las últimas estrofas con los puños apretados, buscando una inyección anímica vital para defender la corona. La artista, visiblemente movilizada tras concluir su performance, saludó hacia el arco donde se ubicaba la hinchada nacional y recibió el aplauso cerrado del banco de suplentes.

Esta participación consagratoria de la intérprete de "Automático" significó la continuidad de una cábala musical. Así como Lali Espósito tuvo la responsabilidad histórica de conmover a todos en el Lusail de Qatar durante la final de 2022, esta vez el privilegio le tocó a La Nena de Argentina. Su actuación coronó una previa cargada de mística e intensidad que quedará guardada en las páginas doradas del periodismo deportivo.

LT.