Locura albiceleste en Nueva Jersey: Argentina copa MetLife Stadium para la final del Mundial 2026

El ambiente en las inmediaciones del MetLife Stadium es ensordecedor y la pasión argentina se hace sentir en cada rincón de Nueva Jersey en la previa de la gran final del Mundial 2025 entre Argentina y España. Con la ilusión de defender el título obtenido hace cuatro años en Qatar, los miles de hinchas que han copado las tribunas aguardan con máxima expectativa el inicio de este enfrentamiento histórico, en el que el equipo liderado por Lionel Messi buscará alcanzar la gloria eterna y sumar su cuarta estrella mundial ante una poderosa selección española.

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La llegada de la Selección Argentina: concentración y cábalas

El micro que trasladaba a la Selección Argentina partió del hotel a las 14:00, abriéndose paso entre una marea de camisetas albicelestes que tiñeron de colores las calles de New Jersey. Con Lionel Messi liderando la delegación, los jugadores arribaron al MetLife Stadium bajo un clima de absoluta concentración pero rodeados del incondicional apoyo de su gente.

Ya instalados en el campo de juego, mientras se ultimaban los detalles organizativos, se pudo ver una imagen que ya es un ritual para los hinchas: Rodrigo De Paul recorriendo el césped del estadio mientras comía sus característicos caramelos, respetando a rajatabla la cábala que ha acompañado al equipo durante todo este proceso mundialista.

Un espectáculo de alto nivel antes del pitazo inicial

La previa de la gran final no fue solo fútbol; el MetLife Stadium fue testigo de una ceremonia de clausura vibrante que hizo vibrar a las tribunas. El show comenzó con una puesta en escena marcada por percusionistas y acróbatas locales que dieron paso al popular streamer IShowSpeed, quien puso a cantar a todo el estadio su hit "World Cup (Champions)", parte del álbum oficial del torneo.

La energía siguió creciendo con la presencia de Post Malone, quien interpretó "Chrome Heartbreaker", para luego sumar a Swae Lee en la interpretación de "Sunflower". El espectáculo culminó con un impresionante despliegue de pirotecnia que iluminó el cielo de Nueva York-New Jersey, preparando el ambiente para el momento más esperado por los fanáticos del mundo.

El color de la hinchada argentina

La expectativa es total. A minutos de que comience el partido definitorio, el fervor de los hinchas argentinos en las tribunas ha convertido al estadio estadounidense en una extensión de la Argentina.

BP