Puntajes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la tremenda victoria por 2-1 sobre Inglaterra que valió la clasificación a la Final de la Copa Mundial 2026.

Emiliano Martínez (6): Lo probaron poco, respondió bien en la más clara que tuvo Inglaterra durante la primera mitad y dejó la sensación de poder haber hecho algo más en el gol.

Nahuel Molina (5): No tuvo su mejor actuación, padeció el empuje inglés por el lateral y le comieron la espalda en el gol que adelantó al rival en el partido.

Cuti Romero (7): De menor a mayor, arrancó con algunas dudas y terminó siendo uno de los mejores futbolistas de la cancha. Ajustó la marca para imponerse cuando le tocó defender casi mano a mano.

Lisandro Martínez (6): Buen partido de Licha, condicionado por la amarilla táctica que padeció. Fue el eje de la salida argentina, y rara vez falló.

Nicolás Tagliafico (6): Hizo un tremendo despliegue físico, tuvo mucho trabajo y salió bastante airoso. Tuvo un cierre deficiente en la previa al gol de Inglaterra, pero pudo reponerse y terminó dejando el campo fundido.

Giuliano Simeone (6): De mayor a menor, arrancó enchufado, con mucho vértigo por banda derecha, y fue perdiéndose en el ida y vuelta. Fue oxígeno ofensivo cuando Argentina estuvo lejos del área.

Leandro Paredes (6): Otro partido destacado de Paredes, que fue al choque desde el comienzo y terminó manejando su zona de la cancha. Más combativo que apto para el juego, su salida llamó la atención por el buen manejo. Pero Scaloni terminó acertando.

Enzo Fernández (8): El eje del mejor momento de Argentina en el partido, y el autor del gol que dio inicio a la remontada. Enzo se hizo cargo del equipo tras la salida de Paredes y manejó los hilos con el apoyo de Messi. Marcó un gol de antología, un remate que ya está grabado a fuego en la historia de los Mundiales.

Alexis Mac Allister (7): Otro motor en la recuperación de Argentina, y pieza fundamental para la remontada. Alexis pegó dos tiros en los palos, mereciendo el gol que terminó llegando con otros jugadores.

Julián Álvarez (7): Julián tuvo un partido eléctrico, corriendo mucho y con chances claras para convertir en el comienzo del complemento. Álvarez fue oxígeno para el equipo en cada rincón de la cancha donde le tocó aparecer.

Argentina vs Inglaterra: Lionel Scaloni expresó su emoción tras clasificar a otra final de un Mundial

Lionel Messi (8): Dos asistencias para seguir alimentando su leyenda, y clasificar a la tercera final de la Copa Mundial de su historia. Cuando Messi parece apagado, su brillo natural domina la escena, esperando un segundo extra para que Enzo se acomode, y luego poniendo un centro de derecha a la cabeza de Lautaro.

Nicolás González (6): Entró para romper el bloque inglés y lo logró. Si bien no tomó las mejores decisiones en sus primeras intervenciones, terminó acercándose al gol con buenas apariciones en el área.

Nicolás Otamendi (6): Entró para reconfigurar el equipo y lo hizo muy enchufado, metido, como si hubiese sido titular.

Gonzalo Montiel (6): Mismo caso que Otamendi, ingresaron en la misma ventana y lograron destacarse inmediatamente, acoplándose al ritmo de partido, y a lo que este necesitaba.

Lautaro Martínez (8): Ocho minutos reglamentarios le alcanzaron para volverse leyenda. Lautaro mostró lo que es, un delantero de elite mundial, y tuvo su merecido premio con el gol que valió el pase a la Final del Mundo.

NZ