miércoles 15 de julio del 2026
Mundial 2026

Puntajes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina escribió otra página inolvidable en la historia de los Mundiales con increíble triunfo y remontada sobre Inglaterra en Dallas. Puntaje y análisis de cada jugador.

Argentina vs. Inglaterra 15072026
Argentina vs. Inglaterra | AFP

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la tremenda victoria por 2-1 sobre Inglaterra que valió la clasificación a la Final de la Copa Mundial 2026.

Emiliano Martínez (6): Lo probaron poco, respondió bien en la más clara que tuvo Inglaterra durante la primera mitad y dejó la sensación de poder haber hecho algo más en el gol.

Nahuel Molina (5): No tuvo su mejor actuación, padeció el empuje inglés por el lateral y le comieron la espalda en el gol que adelantó al rival en el partido.

Cuti Romero (7): De menor a mayor, arrancó con algunas dudas y terminó siendo uno de los mejores futbolistas de la cancha. Ajustó la marca para imponerse cuando le tocó defender casi mano a mano.

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Lisandro Martínez (6): Buen partido de Licha, condicionado por la amarilla táctica que padeció. Fue el eje de la salida argentina, y rara vez falló.

Nicolás Tagliafico (6): Hizo un tremendo despliegue físico, tuvo mucho trabajo y salió bastante airoso. Tuvo un cierre deficiente en la previa al gol de Inglaterra, pero pudo reponerse y terminó dejando el campo fundido.

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Giuliano Simeone (6): De mayor a menor, arrancó enchufado, con mucho vértigo por banda derecha, y fue perdiéndose en el ida y vuelta. Fue oxígeno ofensivo cuando Argentina estuvo lejos del área.

Leandro Paredes (6): Otro partido destacado de Paredes, que fue al choque desde el comienzo y terminó manejando su zona de la cancha. Más combativo que apto para el juego, su salida llamó la atención por el buen manejo. Pero Scaloni terminó acertando.

Enzo Fernández (8): El eje del mejor momento de Argentina en el partido, y el autor del gol que dio inicio a la remontada. Enzo se hizo cargo del equipo tras la salida de Paredes y manejó los hilos con el apoyo de Messi. Marcó un gol de antología, un remate que ya está grabado a fuego en la historia de los Mundiales.

Gol de Enzo 15072026

Alexis Mac Allister (7): Otro motor en la recuperación de Argentina, y pieza fundamental para la remontada. Alexis pegó dos tiros en los palos, mereciendo el gol que terminó llegando con otros jugadores.

Julián Álvarez (7): Julián tuvo un partido eléctrico, corriendo mucho y con chances claras para convertir en el comienzo del complemento. Álvarez fue oxígeno para el equipo en cada rincón de la cancha donde le tocó aparecer.

Argentina vs Inglaterra: Lionel Scaloni expresó su emoción tras clasificar a otra final de un Mundial

Lionel Messi (8): Dos asistencias para seguir alimentando su leyenda, y clasificar a la tercera final de la Copa Mundial de su historia. Cuando Messi parece apagado, su brillo natural domina la escena, esperando un segundo extra para que Enzo se acomode, y luego poniendo un centro de derecha a la cabeza de Lautaro.

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Nicolás González (6): Entró para romper el bloque inglés y lo logró. Si bien no tomó las mejores decisiones en sus primeras intervenciones, terminó acercándose al gol con buenas apariciones en el área.

Nicolás Otamendi (6): Entró para reconfigurar el equipo y lo hizo muy enchufado, metido, como si hubiese sido titular.

Gonzalo Montiel (6): Mismo caso que Otamendi, ingresaron en la misma ventana y lograron destacarse inmediatamente, acoplándose al ritmo de partido, y a lo que este necesitaba.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez (8): Ocho minutos reglamentarios le alcanzaron para volverse leyenda. Lautaro mostró lo que es, un delantero de elite mundial, y tuvo su merecido premio con el gol que valió el pase a la Final del Mundo.

NZ

En esta Nota
También te puede interesar
Más en